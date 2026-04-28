Dhjetëra persona vandalizojnë bashkinë në Holandë mes tensioneve për azil

Şeyma Erkul Dayanç
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Dhjetëra njerëz dëmtuan një bashki në Loosdrecht, Holandë, të hënën vonë, ku pritet të strehohen përkohësisht azilkërkuesit, transmeton Anadolu.
Dritaret dhe dyert e hyrjes u thyen duke përdorur gurë shtrimi dhe blloqe betoni, ndërsa gardhet u përmbysën dhe një shenjë trafiku u hodh nga një dritare, thanë autoritetet.
Policia thuhet se arrestoi një të dyshuar dhe po shqyrton pamjet e sigurisë për të identifikuar të tjerët të përfshirë, tha një zëdhënës, duke vënë në dukje se incidenti përfshinte dhjetëra njerëz.
Protesta kishin ndodhur në zonë ditët e fundit kundër strehimit të planifikuar, gjatë të cilave policia ishte në shënjestër, thanë autoritetet.
Plani fillestar për të akomoduar 110 azilkërkues u reduktua në 70 pas demonstratave.
Mbërritja e tyre është shtyrë për 6 maj për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe një jave lokale festivali që ndikon në disponueshmërinë e policisë.