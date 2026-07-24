Dhjetë të vrarë, përfshirë personel sigurie, në një sulm vetëvrasës me bombë në Pakistan

Riyaz Khaliq Khaliq, Amir Latif Arain
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Të paktën 10 persona, kryesisht personel sigurie, u vranë të premten në një sulm vetëvrasës në Pakistan, sipas burimeve të sigurisë, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi të enjten mbrëma në lagjen Tank të provincës veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa, e cila kufizohet me Afganistanin fqinj, thanë burimet.
Ishte një sulm i synuar në një postë sigurie, shtuan ata.
Raportohet për të plagosur në mesin e më shumë ushtarëve dhe policëve.
Forcat e sigurisë së Pakistanit kanë nisur kërkimet për autorët e sulmit.