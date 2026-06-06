Dhjetë të vrarë nga sulmet izraelite në Liban, përfshirë tre pjesëtarë të ushtrisë libaneze

Serdar Dincel
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
Dhjetë persona, përfshirë tre anëtarë të ushtrisë libaneze, u vranë të shtunën në sulmet e vazhdueshme izraelite në Liban, pavarësisht armëpushimit që është në fuqi që nga 17 prilli, transmeton Anadolu.
Një sulm ajror izraelit goditi një automjet ushtarak në rrugën Kfartebnit–Khardali në Nabatieh, në jug të Libanit, duke vrarë dy oficerë të ushtrisë libaneze me gradat brigadier dhe kapiten, si dhe një ushtar, tha ushtria libaneze përmes platformës sociale amerikane X.
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, e dënoi sulmin “në termat më të ashpër”, njoftoi gjithashtu presidenca libaneze në X.
Aoun e cilësoi sulmin si “shkelje flagrante të sovranitetit libanez” dhe bëri thirrje që bashkësia ndërkombëtare “t’u japë fund këtyre sulmeve të përsëritura”, sipas deklaratës.
Ushtria izraelite gjithashtu e pranoi sulmin, duke pretenduar se “automjeti po lëvizte në një zonë aktive lufte që ishte evakuuar”.
Në një incident të veçantë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Libanit raportoi se gjashtë persona u vranë dhe katër të tjerë u plagosën pas një sulmi ajror izraelit në qytetin Saksakiyeh në rrethin Sidon në jug të Libanit.
Një person tjetër u vra në një sulm me dron që goditi një makinë në autostradë në Deir al-Zahrani në rrethin Nabatieh, shtoi ajo.
Ushtria izraelite vazhdon sulmet në Liban pavarësisht armëpushimit të brishtë dhe përpjekjeve diplomatike për ta ruajtur atë dhe për të parandaluar kolapsin e tij.
Sipas zyrtarëve libanezë, më shumë se 3.550 persona janë vrarë dhe mbi 10.800 janë plagosur nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi.