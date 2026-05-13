"Departamenti i Drejtësisë ka paguar miliona dollarë për agjentë të pezulluar të FBI-së për shkelje disiplinore"

Berk Kutay Gökmen
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Sipas pretendimeve të bëra nga kongresmeni demokrat, Jamie Raskin, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ka paguar miliona dollarë në marrëveshje për agjentë të pezulluar të FBI-së, të akuzuar për shkelje disiplinore, transmeton Anadolu.
Në një letër drejtuar prokurorit të përgjithshëm në detyrë Todd Blanche, Raskin shkroi: “Ka ardhur në vëmendjen tonë se ju keni përdorur zyrën tuaj për të shpërndarë në mënyrë të papërshtatshme para publike tek operativë politikë dhe mbështetës të presidentit Donald Trump, duke filluar me ‘zgjidhje’ korruptive me shuma shtatë-shifrore për zyrtarë të diskredituar të Trumpit”.
Raskin përmendi disa nga këto marrëveshje në letër dhe kërkoi më shumë detaje mbi pagesat, përfshirë raste që përfshijnë një agjent të disiplinuar pasi refuzoi të hetonte një grup nacionalist të bardhë dhe një tjetër të akuzuar se ishte në një zonë të kufizuar gjatë sulmit të 6 janarit të vitit 2021 në Kapitol.
Sipas Washington Post, avokati i agjentëve, Tristan Leavitt, kundërshtoi përshkrimin e kongresmenit Raskin dhe i hodhi poshtë shqetësimet e tij si “më shumë si një shpërthim zemërimi fëminor sesa mbikëqyrje serioze kongresionale”.
Disa nga pagesat e përmendura lidhen me agjentë që kanë argumentuar publikisht se pezullimet e tyre erdhën si pasojë e njëanshmërisë politike brenda Departamentit të Drejtësisë gjatë administratës së ish-presidentit Joe Biden.
Raskin tha se në disa raste pretendimet e agjentëve nuk ishin shqyrtuar ende plotësisht në gjykatë apo përmes procesit të brendshëm disiplinor të FBI-së, para se të arriheshin marrëveshjet.
Ai shtoi se “këto çeqe janë thjesht dhurata politike dhe pagesa të fshehta”, duke kritikuar Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-në për përdorim të fondeve publike.
Letra përmendte pesë agjentë që sipas tij kanë marrë mbi 230.000 dollarë në total, përfshirë edhe pagesa për paga të prapambetura që në disa raste arrinin në qindra mijëra dollarë. Ajo theksonte se ka edhe marrëveshje të tjera të pa përfshira në detaje.
Të gjitha marrëveshjet e përmendura ishin njoftuar më parë në gusht nga Tristan Leavitt dhe organizata e tij Empower Oversight, e cila përfaqëson shumë nga agjentët e pezulluar në negociata me Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-në.