Departamenti Amerikan i Thesarit njofton sanksione që synojnë rrjetet iraniane të “bankave në hije”

Diyar Güldoğan
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Departamenti Amerikan i Thesarit ka njoftuar një raund të ri sanksionesh që synojnë komponentë kyç të asaj që e quajti sistemi bankar në hije i Iranit, transmeton Anadolu.
Departamenti amerikan tha se Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) ka vendosur sanksione ndaj tre shtëpive iraniane të këmbimit valutor dhe kompanive të tyre të lidhura.
Sipas agjencisë, shtëpitë iraniane të këmbimit valutor lehtësojnë transaksione në vlerë miliarda dollarë në valuta të huaja çdo vit.
“Irani është koka e gjarprit të terrorizmit global dhe nën udhëheqjen e presidentit Trump, Thesari po vepron në mënyrë agresive për të prerë linjat financiare të ushtrisë iraniane”, tha sekretari i Thesarit, Scott Bessent, në deklaratë.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën më 28 shkurt një ofensivë kundër Iranit, e cila aktualisht është nën një armëpushim për të lejuar përpjekjet për një zgjidhje të negociuar.
“Ne do të synojmë pa pushim aftësinë e regjimit për të gjeneruar, lëvizur dhe riatdhesuar fonde dhe do të ndjekim këdo që ndihmon përpjekjet e Teheranit për të shmangur sanksionet”, tha Bessent.