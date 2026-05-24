Demonstruesit antiqeveritarë përballen me ndërhyrjen e policisë izraelite gjatë protestës në Kuds

Abdulbesar Ademi
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
Policia izraelite ka ndërhyrë gjatë një proteste antiqeveritare të mbajtur në Sheshin Paris në Kudsin Perëndimor, raporton Anadolu.
Demonstruesit u mblodhën për të protestuar kundër qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe politikave të saj në Gaza.
Policia ndërhyri pasi disa protestues tentuan të bllokonin rrugët gjatë tubimit.
Pjesëmarrësit mbanin flamuj izraelitë dhe palestinezë, si dhe pankarta që kritikonin veprimet e Izraelit në Gaza.