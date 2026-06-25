Demonstratë në Paris në mbështetje të politikanit francez Kazib që përballet me gjyq për postimet mbi Palestinën

Abdulbesar Ademi
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Një demonstratë është mbajtur në kryeqytetin francez Paris në mbështetje të politikanit Anasse Kazib, i cili po përballet me gjyq për postime në rrjetet sociale që shprehnin mbështetje për Palestinën, raporton Anadolu.
Seanca gjyqësore ishte planifikuar të mbahej sot, pasi autoritetet franceze akuzuan Kazibin, zëdhënës i partisë Revolucioni i Përhershëm dhe kandidat presidencial, për promovim të terrorizmit përmes postimeve të tij në internet lidhur me Palestinën.
Qindra demonstrues u mblodhën para gjykatës në Paris përpara seancës, duke mbajtur flamuj palestinezë dhe duke kërkuar hedhjen poshtë të çështjes kundër Kazibit, si dhe anulimin e dënimeve të dhëna ndaj aktivistëve për mbështetjen e tyre për Palestinën.
Ndër pjesëmarrësit në tubim ishin vetë Kazib, presidentja e EuroPalestine, Olivia Zemor, si dhe Jean-Luc Melenchon, themelues i partisë së majtë Franca e Papërkulur (LFI) dhe kandidat presidencial.
Duke iu drejtuar mbështetësve, Kazib i përshkroi procedurat gjyqësore si të motivuara politikisht, duke argumentuar se po shënjestrohen zërat që kundërshtojnë luftën në Gaza dhe kritikojnë qeverinë.
Edhe Melenchon iu drejtua turmës, duke deklaruar se personat që mbrojnë të drejtat e palestinezëve po përballen me presion gjithnjë e më të madh, ndërsa ata që janë përgjegjës për krimet kundër palestinezëve nuk janë mbajtur përgjegjës para gjykatave franceze.