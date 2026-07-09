Delegacioni ushtarak amerikan do të vizitojë Bejrutin për të koordinuar "zonat pilot" Liban-Izrael

Mohammad Sio
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Një delegacion ushtarak amerikan do të mbërrijë në kryeqytetin libanez, Bejrut, brenda disa ditësh për të koordinuar dhe krijuar mekanizëm në terren për nisjen e punës në "zonat pilot" të dakorduara sipas marrëveshjes mes Libanit dhe Izraelit, tha sot ambasadori i SHBA-së në Liban, Michel Issa, transmeton Anadolu.
Më 26 qershor, Libani dhe Izraeli nënshkruan armëpushim dhe marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që parashikonte tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez, duke filluar me dy "zona pilot" të paspecifikuara.
Issa i bëri komentet pas takimit me presidentin libanez Joseph Aoun në Bejrut, sipas një deklarate nga presidenca libaneze. Presidenca tha se Aoun dhe Issa diskutuan për vizitën zyrtare të planifikuar të presidentit libanez në SHBA me ftesë të presidentit amerikan Donald Trump si dhe zhvillimet në Liban dhe rajonin më të gjerë.
Të mërkurën, një burim i lartë libanez tha se Aoun ishte ftuar të vizitonte Washingtonin më 21 korrik për bisedime me Trumpin. Vizita pritet të fokusohet në zbatimin e marrëveshjes.
Gjatë takimit, Aoun theksoi nevojën për të konsoliduar armëpushimin në jug të Libanit dhe bëri thirrje për presion ndaj Izraelit për të ndalur operacionet e tij ushtarake dhe për të respektuar kuadrin e shpallur në përfundim të negociatave libanezo-amerikane-izraelite në Washington.
Ai bëri thirrje për t'i dhënë fund bombardimeve izraelite, prishjeve dhe operacioneve me buldozerë në qytete dhe fshatra të pushtuara ende nga forcat izraelite. Issa tha se vizita e ardhshme e Aoun-it në Washington është veçanërisht e rëndësishme në këtë fazë dhe pasqyron interesin e Trumpit për Libanin dhe përpjekjet për të arritur sigurinë dhe stabilitetin në vend.
I pyetur për një takim të planifikuar në Romë në 14-15 korrik, Issa tha se zhvendosja e bisedimeve nga Washingtoni në kryeqytetin italian ishte vetëm për arsye teknike që lidhen me lehtësimin e udhëtimit për ambasadorët dhe anëtarët e delegacionit.
Ai tha se takimi i Romës do të jetë organizativ dhe ekzekutiv në natyrë, duke u fokusuar në zbatimin e kornizës së Washingtonit, veçanërisht nëpërmjet formimit të grupeve të specializuara të punës për të kryer marrëveshjet e dakorduara që mund të kërkojnë ekspertë ligjorë ose teknikë.
Issa tha se bisedimet në Romë do të bazohen në mirëkuptimet e arritura në Washington, duke shtuar se takime shtesë do të mbahen në Romë ose diku tjetër për të mbikëqyrur zbatimin me faza të marrëveshjes. Lidhur me afatin kohor për fillimin e punës në "zonat pilot", Issa tha se përgatitjet janë duke u zhvilluar dhe se një delegacion ushtarak amerikan do të mbërrijë në Bejrut brenda ditëve për të koordinuar dhe vendosur mekanizmin e zbatimit në terren.
Ai tha se është thelbësore të parandalohej ndonjë vakum sigurie kur forcat izraelite të tërhiqen nga zonat e përcaktuara, duke shtuar se afati kohor për zbatimin në terren do të varet nga rezultati i takimeve koordinuese.
Izraeli ka vazhduar operacionet ushtarake në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë më shumë se 4.300 njerëz dhe duke plagosur mbi 12 mijë të tjerë, sipas shifrave zyrtare. Forcat izraelite vazhdojnë të pushtojnë zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës 2023-2024 ndërsa avancuan mbi 10 kilometra në territorin libanez gjatë ofensivës së fundit.