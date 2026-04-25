Delegacioni turk luan rol kyç në Misionin e Pranverës 2026 të Flotiljes Globale Sumud

Barış Seçkin
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Aktivistët turq që marrin pjesë në Misionin e Pranverës 2026 të Flotiljes Globale Sumud kanë rikonfirmuar vendosmërinë e tyre për të thyer bllokadën mbi Gazën dhe për të dërguar ndihmë humanitare.
Fatih Varol, anëtar i bordit të Flotiljes Globale Sumud, për Anadolu tha se delegacioni turk është një nga komponentët më të rëndësishëm të nismës.
“Turqia ka lidhje historike të thella me Palestinën. Si popull, ne e ndiejmë më thellë tragjedinë që po ndodh në Gaza. Në këtë drejtim, si mbështetja publike në Turqi ashtu edhe ajo e organizatave të shoqërisë civile turke është shumë e fortë”, tha ai.
Varol tha se delegacioni turk ka kontribuar jo vetëm në administrimin dhe koordinimin e flotiljes, por edhe në përgatitjen e anijeve në portet e Mesdheut përmes mbështetjes financiare.
Ai gjithashtu theksoi se më shumë se 10 ligjvënës nga partitë në pushtet dhe opozitë në Turqi morën pjesë në Kongresin e Parlamentarëve të Flotiljes Globale Sumud në Bruksel më 22 prill, duke formuar krahun diplomatik të misionit.
Siç tha ai, ligjvënës nga e gjithë bota ranë dakord gjatë takimit që të rrisin thirrjet në parlamentet e tyre për t’i dhënë fund “gjenocidit” në Gaza, për të hequr bllokadën mbi Palestinën, për të siguruar që Izraeli të respektojë të drejtën ndërkombëtare dhe për të aktivizuar mekanizmat ndërkombëtarë të drejtësisë penale.
Ai tha se nisma do të ndihmojë në rritjen e presionit politik ndërkombëtar mbi Izraelin dhe do të zgjerohet përmes përpjekjeve të koordinuara për të hapur rrugën drejt një bote më të lirë.
Aktivisti Gorkem Duru tha se pjesëmarrësit po përgatiten të nisen drejt Gazës si pjesë e misionit të vitit 2026, duke theksuar se një “armëpushim i rremë” nuk ka përfunduar pushtimin, bllokadën apo dhunën.
“Vitin e kaluar u nis Flotilja Globale Sumud. Këtë vit, pavarësisht armëpushimit, bllokada dhe pushtimi vazhdojnë, ndaj po nisim sërish, më të fortë dhe më të shumtë, për të thyer bllokadën”, tha ai.
Duru theksoi se përgatitjet përfundimtare janë duke u bërë në portin Augusta në Itali, ndërsa anijet që u nisën nga Barcelona tashmë kanë mbërritur.
Aktivisti Omer Aslan, i njohur si “John Wick-i lokal” për ngjashmërinë e tij me personazhin e luajtur nga Keanu Reeves, tha se iu bashkua misionit nga përgjegjësia humanitare.
“Teksa foshnje dhe civilë të pafajshëm në Gaza vuajnë shtypje dhe dhunë, unë nuk mund të jetoja rehat në vendin tim. U bashkova në këtë veprim paqësor humanitar për të rritur ndërgjegjësimin si te ndjekësit e mi ashtu edhe globalisht”, tha ai.
Aslan tha se aktivistë nga e gjithë bota janë bashkuar në flotilje pavarësisht gjuhës, fesë apo kombësisë, të bashkuar nga një kauzë e përbashkët.
Misioni i Pranverës 2026 i Flotiljes
Flotilja Globale Sumud u krijua për të thyer bllokadën izraelite mbi Gazën, për të dërguar ndihmë humanitare dhe për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtare ndaj situatës në enklavë.
E krijuar në vitin 2025 nga organizata joqeveritare, aktivistë dhe vullnetarë nga vende të ndryshme, flotilja nisi misionin e saj të dytë drejt Gazës.
Misioni i Pranverës 2026 u nis nga Barcelona më 12 prill me rreth 70 anije dhe afro 1.000 pjesëmarrës nga 70 vende, duke qenë dukshëm më i madh se misioni i mëparshëm në shtator të vitit 2025, i cili përfshinte 42 anije dhe 462 pjesëmarrës.