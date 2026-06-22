Delegacioni iranian largohet nga Zvicra pas 18 orësh bisedimesh me SHBA-në

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Delegacioni i Iranit u nis sot nga Zvicra për në Teheran pas gati 18 orësh negociatash dhe konsultimesh intensive, raportoi lajmi shtetëror IRIB, transmeton Anadolu.
Delegacioni i kryesuar nga kryetari i parlamentit iranian dhe kryenegociatori Mohammad Bagher Qalibaf, u nis pas përfundimit të Samitit pranë Liqenit të Lucernit në Burgenstock.
Më herët, ndërmjetësit Katari dhe Pakistani thanë se bisedimet u mbajtën në një "atmosferë pozitive dhe konstruktive" dhe dhanë "progres inkurajues".
Ndërmjetësuesit thanë se palët ranë dakord për disa mekanizma që synojnë avancimin e negociatave drejt një marrëveshjeje përfundimtare, përfshirë krijimin e një Komiteti të Nivelit të Lartë, formimin e grupeve teknike të punës dhe një udhërrëfyes 60-ditor drejt një marrëveshjeje përfundimtare.
Bisedimet teknike pritet të vazhdojnë më vonë këtë javë për çështjet e pazgjidhura.