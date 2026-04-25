Dasmë masive për 150 çifte në Deir al-Balah të Gazës

Abdulbesar Ademi
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Një ceremoni dasme masive është mbajtur për 150 çifte në Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, ku pjesëmarrësit u mblodhën për të festuar martesën mes vështirësive të vazhdueshme, raporton Anadolu.
Ngjarja u organizua në kuadër të nismës humanitare të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, “Kalorësi 3”, për çiftet që kishin shtyrë dasmat për shkak të sulmeve dhe kufizimeve.
Ceremonia bashkoi çifte të reja që nuk kishin mundur të organizonin dasma më parë, përfshirë disa persona që kishin humbur gjymtyrë dhe përdornin paterica ose karroca invalidësh.
Pjesëmarrësit shprehën gëzim që më në fund po martoheshin, me një nuse që e përshkroi ditën si një moment të shumëpritur, ndërsa një dhëndër tha se përvoja ishte e “papërshkrueshme”.
Derisa Izraeli vazhdon të kontrollojë më shumë se 50 për qind të enklavës palestineze, qindra mijëra të zhvendosur po jetojnë në tenda, shkolla dhe zona të hapura pasi shtëpitë e tyre janë shkatërruar, në kushte të rënda humanitare.