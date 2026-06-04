Danimarka shqyrton hapjen e kazermave të reja për të akomoduar rekrutimin në rritje

İlayda Çakırtekin
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Danimarka po shqyrton hapjen e kazermave dhe stacioneve ushtarake shtesë për të akomoduar numrin në rritje të rekrutimit, njoftoi transmetuesi DR të enjten, duke cituar dokumente të klasifikuara të Ministrisë së Mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Dokumentet e parë nga DR zbuluan se shefi i mbrojtjes, Michael Hyldgaard, ka rekomanduar hapjen e më shumë kazermave, stacioneve ajrore ose detare në Danimarkë.
Ata theksuan vlerësimet fillestare që tregojnë se rritja e numrit të rekrutëve mund të kërkojë ndërtimin e kazermave shtesë.
"Nëse do të keni një mbrojtje mobilizimi, atëherë do të nevojiten kazerma të reja," i tha DR Jess Moller Nielsen, analist i lartë në Institutin për Analiza Ushtarake.
Nielsen vuri në dukje se Danimarkës aktualisht i mungon kapaciteti për të akomoduar një numër dukshëm më të madh ushtarësh. DR kujtoi se ambicia e vendit është të krijojë një forcë mbrojtëse mobilizimi të aftë për të thirrur deri në 180.000 ushtarë në rast të një krize ose lufte.
"Kjo tregon se territori dhe sovraniteti ynë janë kërcënuar në një mënyrë të ndryshme nga sa kanë qenë për shumë vite. Dhe kjo është arsyeja pse ne po e bëjmë këtë," tha më tej Nielsen.