Danimarka kufizon lejet e qëndrimit për burrat ukrainas të moshës ushtarake

İlayda Çakırtekin
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Qeveria daneze ka njoftuar planet për të kufizuar lejet e qëndrimit për ukrainasit, duke shënjestruar personat e moshës 23-60 vjeç, të cilët nuk janë të përjashtuar nga shërbimi ushtarak, transmeton Anadolu.
Qëllimi është të ndryshohen rregullat sipas Aktit Special të Ukrainës që u jep qëndrim të përkohshëm në Danimarkë personave që janë zhvendosur nga Ukraina, tha qeveria në një njoftim për media të enjten. Burrat ukrainas të moshës 23-60 vjeç, të cilët nuk janë të përjashtuar nga shërbimi ushtarak, nuk do të mund të marrin më leje qëndrimi në Danimarkë, thuhet në deklaratë.
"Danimarka qëndron krah për krah me Ukrainën në luftën e saj për liri. Prandaj, ne tani po amendojmë Aktin Special të Ukrainës, sepse nuk synohet që rregullat tona të qëndrimit të përdoren për të shmangur mobilizimin në forcat e mbrojtjes ukrainase", tha ministri i Emigracionit dhe Integrimit, Morten Bodskov.
Propozimi nuk do të prekë lejet e qëndrimit të dhëna më parë, sipas qeverisë. Marsin e kaluar, qeveria norvegjeze zbatoi masë të ngjashme, duke hequr mbrojtjen kolektive për personat e moshës 18 deri në 60-vjeç.
Dhoma e ulët e Republikës Çeke miratoi gjithashtu, në leximin e saj të parë të enjten, një projekt-ligj të qeverisë që shtrëngon kushtet për mbrojtjen e përkohshme që u jepet refugjatëve ukrainas, sipas Radios Çeke.
Në fillim të qershorit, zëvendësministri i Brendshëm polak, Maciej Duszczyk sinjalizoi gjithashtu se ata mund të mbështesin propozimet për të përjashtuar ukrainasit e moshës ushtarake nga marrja e statusit të mbrojtjes së përkohshme në BE, sipas transmetuesit TVP World.