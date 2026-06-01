Danimarka drejt qeverisë së re të udhëhequr nga Mette Frederiksen

Melike Pala
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Danimarka pritet të ketë një qeveri të re të udhëhequr nga kryeministrja Mette Frederiksen, pasi negociatat për koalicionin janë përmbyllur, raportoi transmetuesi DR të hënën.
Frederiksen është planifikuar të takohet me mbretin Frederik X në bordin e anijes mbretërore Dannebrog në qytetin Odense, njoftoi Shtëpia Mbretërore Daneze në kalendarin e saj zyrtar, transmeton Anadolu.
Takimi pritet të formalizojë krijimin e qeverisë së re pas përfundimit të negociatave mes partnerëve të koalicionit.
Në një postim në Instagram, Frederiksen konfirmoi se ishte rrugës për t’u takuar me monarkun.
Detajet e përbërjes së qeverisë së re pritet të bëhen publike pas takimit me mbretin.
Formimi i administratës së re vjen pas javësh negociatash politike për sigurimin e shumicës qeverisëse.