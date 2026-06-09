Dallgë deri në 11 metra të larta godasin brigjet e Zelandës së Re, shkaktojnë evakuime

Islam Uddin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Dallgë të fuqishme që arritën deri në 11 metra (36 këmbë) dhe erërat e forta kanë goditur bregun jugor të Wellington në Zelandën e Re, duke detyruar evakuime, duke ndërprerë transportin dhe duke shkaktuar shpalljen për një kohë të shkurtër të gjendjes emergjente përpara se kushtet të lehtësoheshin më vonë gjatë ditës, raportuan mediat lokale të martën, transmeton Anadolu.
Autoritetet lëshuan një urdhër evakuimi të detyrueshëm për komunitetet në Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay, Breaker Bay dhe Moa Point, pasi dallgët dhe erërat që tejkalojnë 100 kilometra në orë goditën rajonin, sipas RNZ.
Shpërthime deri në 137 km/h u regjistruan gjithashtu përgjatë pjesëve të bregdetit Wairarapa.
Disa fluturime u anuluan në aeroportin Wellington dhe një avion i vogël thuhet se u përmbys nga era e fortë në mes motit ekstrem.
Shërbimet e trageteve nëpër ngushticën Cook, duke përfshirë lundrimet Interislander dhe Bluebridge, u pezulluan si masë paraprake.
Kryebashkiaku i Wellington-it, Andrew Little, tha se fillimisht parashikimet kishin treguar përmbytje potencialisht të rrezikshme bregdetare, bazuar në ngjarjet e rënda të së kaluarës, duke përfshirë dëme të mëdha të parë në vitin 2020. Megjithatë, ai vuri në dukje se ndërsa valët arritën 10-11 metra në det të hapur, ndikimi i tyre më afër bregut ishte më pak i rëndë se sa ishte parashikuar.
"Asnjë dëm i madh nuk është raportuar," tha Little, duke shtuar se vendimi për të shpallur një gjendje të jashtëzakonshme u mor në bazë të parashikimeve të hershme dhe shqetësimeve të sigurisë.
Gjendja e jashtëzakonshme lokale që mbulon repartet jugore dhe lindore u hoq më vonë pasi autoritetet vlerësuan se rreziqet ishin zvogëluar.
Qindra banorë, të cilët u evakuuan, u lejuan më vonë të ktheheshin në shtëpi, megjithëse zyrtarët paralajmëruan se mbeturinat dhe sipërfaqet e lëmuara mund të përbëjnë ende rrezik.
MetService tha se luhatjet e larta do të vazhdojnë deri të mërkurën në mëngjes, me autoritetet që paralajmërojnë se një tjetër cikël i baticës gjatë natës mund të sjellë ende rreziqe të larta.
Zyrtarët u kërkuan banorëve të bregdetit të qëndrojnë vigjilent pavarësisht përmirësimit të kushteve.