Dëshmia e Netanyahut në gjyqin për korrupsion anulohet një orë para seancës së planifikuar

Serdar Dincel
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Dëshmia e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, në gjyqin për korrupsion u anulua vetëm një orë para se të fillonte të hënën, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit në median izraelite nga e përditshmja izraelite "Yedioth Ahronoth", anulimi u bazua në "arsye sigurie" të paspecifikuara me kërkesë të avokatit të tij, Amit Hadad.
Gjyqi i së hënës u caktua pas një pauze të zgjatur për shkak të luftës me Iranin.
Netanyahu përballet me akuza për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit në tre raste të njohura si Rastet 1000, 2000 dhe 4000. Prokurorët ngritën padi për rastet në nëntor 2019.
Rasti 4000 përfshin akuza se Netanyahu avancoi vendime rregullatore në dobi të Shaul Elovitch, ish-pronarit të faqes së internetit të lajmeve Walla dhe një ish-ekzekutiv në kompaninë e telekomunikacionit Bezeq, në këmbim të mbulimit pozitiv.
Përveç gjyqit për korrupsion, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi një urdhër arresti në nëntor 2024 kundër Netanyahut me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës.