Dëgjohet shpërthim në provincën Kermanshah në Iranin perëndimor

Rania R.a. Abushamala
01 gusht 2026•Përditësim: 01 gusht 2026
Një shpërthim u dëgjua të shtunën në provincën Kermanshah në perëndim të Iranit, raportuan mediat, transmeton Anadolu.
Shpërthimi ndodhi pranë qytetit Eslamabad-e Gharb, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars.
Një predhë artilerie e mbetur nga lufta Iran-Irak e viteve 1980–1988 shkaktoi shpërthimin pranë Eslamabad-e Gharbit, tha guvernatori i qytetit për agjencinë Tasnim, duke përjashtuar mundësinë e një sulmi.
Ai tha se një zjarr pranë urës së unazës lindore krijoi nxehtësi të madhe, e cila shkaktoi shpërthimin e predhës së vjetër, e mbetur prej dekadash.