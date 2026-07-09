Dëgjohen shpërthime përgjatë bregdetit jugor të Iranit pranë Bandar Abbasit

Lina Altawell
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Shpërthime u dëgjuan sot në zonat bregdetare pranë qytetit jugor të Iranit, Bandar Abbas, me shpërthime të dëgjueshme në pjesë të qytetit, njoftoi Agjencia Iraniane e Lajmeve Mehr, transmeton Anadolu.
Disa shpërthime u raportuan rreth orës 14:00 me orën lokale në zonat bregdetare të Qarkut Bandar Abbas. Njoftimet nga terreni treguan se tingujt vinin kryesisht nga zonat jugore bregdetare dhe detare si dhe pjesët perëndimore të qytetit, raportoi agjencia.
Shpërthimet kanë të ngjarë të lidhen me shkëmbimet e zjarrit në pjesë të Gjirit Persik dhe Ngushticës së Hormuzit, shtoi ai.
Disa burime raportuan aktivitetin e mbrojtjes ajrore në pjesë të Bandar Abbasit, ndoshta në përgjigje të objektivave armiqësore, sipas agjencisë.
Nuk kishte asnjë deklaratë të menjëhershme zyrtare nga autoritetet ushtarake apo provinciale për shkakun e shpërthimeve, ndonjë dëm apo viktima të mundshme.