Dëgjohen shpërthime në juglindje të Iranit mes raporteve për sulme të mundshme nga SHBA-ja

Rania R.a. Abushamala
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Disa shpërthime u dëgjuan në kontenë Konarak në provincën juglindore të Iranit Sistan dhe Baluçestan mes shqetësimeve për një sulm të mundshëm amerikan, njoftuan sot mediat iraniane, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Tasnim raportoi se shpërthimet u dëgjuan në afërsi të qarkut bregdetar. Nuk ka ende asnjë informacion zyrtar për burimin e shpërthimeve apo nëse ato kanë shkaktuar viktima apo dëme.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan ofensivë të përbashkët kundër Iranit në fund të shkurtit. Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar për t'i dhënë fund konfliktit të tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje, por tensionet u përshkallëzuan përsëri javën e kaluar mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.