CPJ kërkon përditësim nga FBI mbi hetimin për vrasjen e gazetares palestinezo-amerikane nga Izraeli

Berk Kutay Gökmen
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) kërkoi sot "përditësim publik të progresit" mbi hetimin e FBI-së për vrasjen e gazetares palestinezo-amerikane Shireen Abu Akleh nga ushtria izraelite në vitin 2022 në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Në një letër të hapur drejtuar Departamentit të Drejtësisë dhe shefit të FBI-së Kash Patel, CPJ shprehu shqetësimin se SHBA-ja ka zbehur vlerësimin e saj zyrtar për vdekjen e saj.
Grupi i kërkoi departamentit dhe FBI-së, e cila është nën varësinë e Departamentit të Drejtësisë, të "japin një përditësim publik të progresit mbi hetimin e Byrosë Federale të Hetimeve (FBI) për vrasjen e Shireen Abu Akleh", një shtetase dhe gazetare amerikane e qëlluar për vdekje më 11 maj 2022 nga ushtria izraelite ndërsa raportonte në qytetin Jenin të Bregut Perëndimor, thuhet në letër.
"Statusi praktikisht i ndenjur i këtij rasti është i papajtueshëm me garantimin e sigurisë së qytetarëve amerikanë kudo në botë, një përparësi e qartë e administratës së presidentit Donald J. Trump", tha letra.
Letra vuri në dukje se megjithëse FBI-ja ka hapur hetim për vrasjen e saj në nëntor 2022, "nuk ka bërë asnjë përparim të dukshëm më shumë se tre vjet më vonë", duke shtuar se nuk ka pasur "asnjë shenjë të aktivitetit hetimor të FBI-së për të mbledhur prova të tjera në Izrael ose Palestinë".
"Kjo mungesë shqetësuese e përparimit konkret, katër vjet pas vdekjes së Abu Akleh, përfaqëson dështim të thellë të qeverisë amerikane për t'iu përgjigjur menjëherë dhe në mënyrë të paanshme vrasjes së njërit prej qytetarëve të saj nga një ushtri e huaj", thuhet në letër.
"Prandaj, ju nxisim të mbështesni drejtësinë dhe llogaridhënien duke: Ofruar përditësim publik mbi statusin e hetimit dhe arsyet e vonesës, angazhuar për një afat kohor që FBI-ja të përfundojë një hetim të plotë penal dhe të publikojë publikisht gjetjet e saj, me transparencë të plotë sa i përket metodologjisë dhe përfundimeve", thekson letra.
Gjithashtu ajo bën thirrje që të sigurohet që hetimi "të jetë i paanshëm dhe i pavarur, i lirë nga konsideratat politike dhe në përputhje me ligjet dhe detyrimet e brendshme të SHBA-së të njohura sipas ligjit ndërkombëtar".