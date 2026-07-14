Costa: Zgjerimi i BE-së është një nga sukseset më të mëdha të Evropës, hap i ri me katër konferenca ndërqeveritare

Abdulbesar Ademi
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, ka deklaruar se zgjerimi i Bashkimit Evropian (BE) është “një nga historitë më të mëdha të suksesit të Evropës”, duke theksuar se blloku evripian po shkruan një kapitull të ri me zhvillimet e fundit në procesin e anëtarësimit, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, Costa tha se sot po zhvillohen katër konferenca ndërqeveritare për zgjerimin në të njëjtën ditë, një zhvillim që sipas tij paraqet një moment të rëndësishëm për politikën e zgjerimit të BE-së.
“Sot do të hapim klasterë të rinj të negociatave të anëtarësimit për Ukrainën dhe Moldavinë dhe do të mbyllim disa kapituj në negociatat me Malin e Zi dhe Shqipërinë”, shkroi Costa.
Ai theksoi se ritmi i zgjerimit të BE-së është më i fuqishëm se sa ka qenë në vitet e fundit.
“Procesi po ecën përpara, i nxitur nga reformat dhe angazhimi. Duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi”, tha presidenti i Këshillit Evropian.
Costa shtoi se çdo hap përpara e afron Evropën drejt një kontinenti më të bashkuar, më rezistent dhe më të begatë.