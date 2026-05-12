CNN: Trump po shqyrton mundësinë për rifillimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit

Michael Gabriel Hernandez
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump është frustruar me mënyrën se si Irani po i trajton negociatat dhe tani po e shqyrton më seriozisht rifillimin e veprimeve ushtarake që janë ndaluar që nga prilli, sipas një raporti të publikuar të hënën, transmeton Anadolu.
"Presidenti amerikan është i frustruar nga mbyllja e vazhdueshme e Ngushticës së Hormuzit nga Irani, si dhe nga ajo që ai beson se është përçarje brenda kuadrove të larta të Iranit", raportoi CNN duke cituar burime anonime të njohura me diskutimet e tij.
Trumpi ka kritikuar ashpër përgjigjen e fundit të Iranit ndaj propozimit të paqes të SHBA-së, duke e quajtur atë të dielën "krejtësisht të papranueshme". "Do të thoja se armëpushimi është në mbështetje masive të jetës, ku mjeku hyn dhe thotë: 'Zotëri, i dashuri juaj ka afërsisht 1 për qind shanse për të jetuar'", tha Trump në fjalimet pasuese që mbajti në Shtëpinë e Bardhë të hënën.
Burimet i thanë CNN se përgjigja i ka bërë zyrtarët të vënë në pikëpyetje nëse Irani është serioz në lidhje me negociatat e vazhdueshme për t'i dhënë fund përgjithmonë luftës.
Disa brenda Pentagonit dhe gjetkë në administratë po shtyjnë presidentin që të jetë më agresiv me Iranin, duke përfshirë autorizimin e sulmeve të synuara që do të kishin për qëllim dobësimin e pozicionit të Iranit në tryezën e negociatave, sipas CNN. Të tjerë, megjithatë, po inkurajojnë ende për përpjekje shtesë diplomatike.
Zyrtarët rajonalë thanë për CNN se Pakistani dhe vende të tjera janë përpjekur t'i përcjellin Iranit se Trumpi është bërë gjithnjë e më i frustruar dhe se kjo është hera e fundit që ata të kërkojnë një fund diplomatik të luftës, por zyrtarët iranianë nuk i kanë kushtuar vëmendje paralajmërimeve.
Të hënën, kryetari i Parlamentit iranian Mohammad Bagher Qalibaf tha në X se "Ushtria e Iranit është e gatshme t'i japë një mësim të paharrueshëm çdo agresioni".
"Strategjitë e gabuara dhe vendimet e gabuara gjithmonë prodhojnë rezultate të gabuara. E gjithë bota e ka kuptuar tashmë këtë", tha ai në platformën amerikane të mediave sociale. Qalibaf paralajmëroi se Irani është i përgatitur për "të gjitha opsionet", duke thënë se kundërshtarët "do të habiten".
Në një postim të veçantë në X, ai tha se nuk kishte "alternativë tjetër" përveçse të pranoheshin të drejtat e popullit iranian të përcaktuara në propozimin prej 14 pikash të Teheranit. "Çdo qasje tjetër do të jetë krejtësisht e paqëndrueshme; asgjë tjetër përveç një dështimi pas tjetrit", shkroi Qalibaf.
CNN raportoi se Trumpi u takua me ekipin e tij të sigurisë kombëtare të hënën për të diskutuar opsionet mbi Iranin. Burime anonime i thanë medias se një vendim për rifillimin e operacioneve ushtarake nuk ka gjasa të merret përpara se presidenti amerikan të niset për në Kinë të martën pasdite.