CNN: Presidenti i SHBA-së, Trump kërcënon një në 13 vende

Esra Tekin
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar, ka lënë të hapur mundësinë e sulmit, ose ka kryer sulme ndaj 15 vendeve gjatë dy mandateve të tij në detyrë, rreth një në çdo 13 vende në botë, sipas një lajmi të CNN-it, transmeton Anadolu.
Trump e shtoi Omanin në këtë listë të mërkurën, duke paralajmëruar se vendi mund të përballet me veprime ushtarake të SHBA-së nëse përpiqet të kontrollojë Ngushticën e Hormuzit së bashku me Iranin, thuhet në lajm.
“Omani do të sillet si të gjithë të tjerët, ose do të duhet t’i godasim”, tha Trump gjatë një mbledhjeje të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë.
Deklaratat duket se janë bërë në mënyrë të rastësishme, dhe jo si pjesë e një njoftimi zyrtar politik, por ato përshtaten me një model më të gjerë në politikën e jashtme të Trumpit, ku kërcënimet me forcë janë bërë një tipar i përsëritur, thuhet më tej.
Omani është të paktën vendi i 15-të që Trump ose e ka kërcënuar me sulm, ose nuk e ka përjashtuar mundësinë e sulmit, ose e ka sulmuar gjatë presidencës së tij. Pothuajse të gjitha këto raste kanë ndodhur në 16 muajt e parë të mandatit të tij të dytë, megjithëse disa shtrihen në të dy mandatet.
Deri më tani në këtë mandat, Trump ka ndërmarrë sulme në shtatë vende: Iran, Irak, Nigeri, Somali, Siri, Venezuelë dhe Jemen. Disa prej këtyre vendeve janë goditur edhe gjatë mandatit të tij të parë. Ky total nuk përfshin sulmet ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor, ku janë shënjestruar gati 60 mjete lundruese dhe janë vrarë më shumë se 190 persona, tha media amerikane.
Trump ka kërcënuar ose ka lënë të hapur mundësinë e sulmeve edhe ndaj vendeve të tjera gjatë mandatit aktual, përfshirë Kanadanë, Kolumbinë, Kubën, territorin danez të Grenlandës, Meksikën, Panamanë dhe Omanin, shton lajmi.
Gjatë mandatit të tij të parë, ai ka kërcënuar gjithashtu Meksikën dhe Korenë e Veriut.
Këto kërcënime dhe sulme ndryshojnë në natyrë. Disa, përfshirë sulmet në Irak, ishin të kufizuara dhe të drejtuara ndaj objektivave terroriste, jo ndaj qeverive të vendeve. Kërcënime të tjera ishin më të tërthorta, ku Trump thjesht nuk përjashtonte veprime ushtarake.
Megjithatë, shifrat tregojnë sa shpesh Trump ka përmendur mundësinë e përdorimit të forcës.
Vendet që ai ka kërcënuar ose sulmuar përbëjnë rreth një në çdo 11 njerëz në botë, që do të thotë se një pjesë e madhe e popullsisë globale ka pasur arsye të marrë në konsideratë mundësinë e veprimeve ushtarake amerikane nën Trumpin.
Lindja e Mesme ka qenë një fokus i veçantë. Trump ka kërcënuar ose goditur tani pesë vende në rajon: Iranin, Irakun, Omanin, Sirinë dhe Jemenin. Lajmi vë në dukje se kërcënimet dhe sulmet e tij kanë përfshirë gjithashtu katër nga gjashtë kontinentet e banuara: Afrikën, Azinë, Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Jugut.
Ai gjithashtu ka kërcënuar teknikisht një vend evropian, Danimarkën, duke diskutuar mundësinë e marrjes së Grenlandës, një territor danez në Amerikën e Veriut. Në disa raste, deklaratat e Trumpit kanë shkuar përtej kërcënimeve ushtarake dhe kanë prekur edhe zgjerim të mundshëm territorial.
Nga 15 vendet që ai ka kërcënuar ose sulmuar, pesë janë identifikuar nga Trump si mundësi për t’iu bashkuar SHBA-së ose për t’u vendosur nën kontroll amerikan: Kanadaja, Kuba, Grenlanda, Panamaja (veçanërisht Kanali i Panamasë) dhe Venezuela.