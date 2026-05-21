CNN: Inteligjenca amerikane beson se Irani rindërtoi shpejt bazën ushtarake industriale dhe po prodhon dronë

Berk Kutay Gökmen
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Inteligjenca amerikane beson se Irani ka rifilluar pjesë të prodhimit të dronëve gjatë armëpushimit gjashtëjavor me Washingtonin që nisi në fillim të prillit, duke sinjalizuar një rimëkëmbje të shpejtë të disa kapaciteteve ushtarake të dëmtuara nga sulmet SHBA-Izrael, raportoi CNN të enjten, transmeton Anadolu.
Vlerësimet e inteligjencës sugjerojnë se ushtria iraniane po rindërtohet shumë më shpejt sesa pritej, thuhet në artikullin e medias amerikane, i cili citon zyrtarë të inteligjencës amerikane.
Përpjekja përfshin rikthimin e objekteve të raketave, sistemeve të lëshimit dhe kapaciteteve prodhuese për armë kritike që u dëmtuan ose u shkatërruan gjatë konfliktit.
Zyrtarët thuhet se kanë paralajmëruar se ky rikuperim i shpejtë do të thotë që Irani mund të vazhdojë të përbëjë kërcënim të madh për aleatët rajonalë nëse presidenti amerikan Donald Trump vendos të rifillojë operacionet ushtarake.
Vlerësimet gjithashtu kanë ngritur dyshime për sa rëndë sulmet SHBA-Izrael kanë dobësuar ushtrinë iraniane në afat të gjatë.
Një zyrtar ka thënë se disa vlerësime të inteligjencës tregojnë se Irani mund të rikthejë kapacitetet e tij për sulme me dronë brenda gjashtë muajve.
“Iranianët kanë tejkaluar të gjitha afatet kohore që komuniteti i inteligjencës kishte për rindërtimin”, tha zyrtari.
Burimet raportohet të kenë thënë se rikuperimi i papritur i shpejtë i Iranit po nxitet nga disa faktorë, përfshirë ndihmën nga Rusia dhe Kina, si dhe mundësinë që sulmet amerikane dhe izraelite kanë shkaktuar më pak dëme sesa ishte vlerësuar fillimisht.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa afat, duke mbajtur njëkohësisht bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane në Ngushticën e Hormuzit.