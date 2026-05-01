Çmimi Oscar i regjisorit rus humbi pasi nuk u pranua si bagazh kabine

Dildar Baykan Atalay
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Zbulohet se një kompani ajrore kishte humbur statujën Oscar të regjisorit rus Pavel Talankin, fitues i Oscar-it, gjatë fluturimit, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit të BBC-së, Talankin më 29 prill, gjatë fluturimit nga New York drejt Gjermanisë, kishte dashur ta merrte statujën Oscar në bagazhin e kabinës.
Por siguria e Aeroportit John F. Kennedy nuk e lejoi Talankin ta merrte statujën me vete, me arsyetimin se mund të përdorej si "armë".
Me udhëzimin e kompanisë ajrore Lufthansa me të cilën udhëtonte Talankin, statuja Oscar u vendos në një kuti dhe u vendos që të transportohej në një mënyrë tjetër, pasi regjisori rus nuk kishte të drejtë bagazhi të regjistruar.
Megjithatë, statuja e Talankinit kishte humbur kur ai zbriti në Gjermani.
Linja ajrore Lufthansa publikoi një mesazh faljeje dhe njoftoi se ka nisur një hetim të plotë për rastin.
Talankin në Çmimet e Akademisë 2026 kishte fituar çmimin "Dokumentari më i mirë" me veprën e tij "Mr Nobody Against Putin".