Aysu Biçer
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Çmimet e larta të energjisë mund të ngadalësojnë rritjen e punësimit në Holandë nëse tensionet në Lindjen e Mesme vazhdojnë, sipas llogaritjeve të agjencisë holandeze për përfitimet e papunësisë UWV, raportoi transmetuesi holandez NOS, transmeton Anadolu.
Agjencia analizoi perspektivat e tregut të punës deri në vitin 2028 sipas dy skenarëve: njëri ku çmimet e energjisë bien shpejt dhe tjetri ku ato mbeten të larta. Në skenarin më pak të favorshëm, gjatë tre viteve do të kishte 75 mijë vende pune më pak krahasuar me parashikimin më optimist.
"Do të ketë ende rritje, por shumë më pak se në vitet e mëparshme", tha UWV.
Drejtuesi i Informacionit dhe Këshillimit për Tregun e Punës në UWV, Rob Witjes tha se kompanitë po bëhen më të kujdesshme për shkak të pasigurisë globale. Ndikimi më i madh pritet të ndihet në industri, transport dhe magazinim, ndërsa do të preken edhe agjencitë e punësimit të përkohshëm.
"Shumë njerëz që fillojnë punë përmes agjencive të punësimit të përkohshëm punojnë në sektorë si transporti dhe industria", tha Witjes. Kostot më të larta të energjisë pritet të ndikojnë negativisht në fuqinë blerëse, duke prekur sektorë si hoteleria dhe gastronomia.
Ndërkohë, sektori i kujdesit shëndetësor, teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (ICT) si dhe shërbimet e specializuara të biznesit pritet të vazhdojnë rritjen. Nëse çmimet e energjisë bien sërish, rritja e punësimit pritet të rimëkëmbet. "E gjithë kjo është e përkohshme", tha Witjes.
"Ne supozojmë se gjithçka do të rikuperohet deri në vitin 2028, të paktën nëse deri atëherë lufta përfundon", shtoi ai.
"Negociatat midis SHBA-së dhe Iranit vazhdojnë", tha sot presidenti amerikan Donald Trump, disa orë pasi Irani dhe Izraeli ranë dakord të ndalin sulmet ndaj njëri-tjetrit, të cilat rrezikonin të shkatërronin armëpushimin e brishtë.
Trumpi tha se bisedimet me Teheranin nuk u ndërprenë gjatë përshkallëzimit të dhunës, duke lënë të kuptohet se një marrëveshje për t'i dhënë fund zyrtarisht luftës mund të arrihet brenda "një ose dy ditësh, por mendoj se gjërat po ecin mirë".