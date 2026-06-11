Centrali bërthamor Zaporizhzhia humbet të gjithë furnizimin e jashtëm me energji pas sulmit ndaj një nënstacioni

Burç Eruygur
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA) ka bërë të ditur se centrali bërthamor Zaporizhzhia humbi të gjithë furnizimin me energji elektrike nga jashtë pas një sulmi ndaj një nënstacioni elektrik, transmeton Anadolu.
Agjencia në platformën amerikane të mediave sociale X tha se ndërprerja ndodhi në mbrëmje pas një sulmi në anën tjetër të lumit Dnipro.
"Humbja më e fundit e energjisë nga jashtë thekson edhe një herë brishtësinë ekstreme të rrjetit elektrik dhe rreziqet e vazhdueshme për sigurinë bërthamore gjatë luftës", tha Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i IAEA-së.
Agjencia tha se objekti aktualisht po funksionon me gjeneratorë emergjentë me naftë për të siguruar ftohjen e gjashtë reaktorëve të ndalur dhe për të mbështetur sisteme të tjera kritike të sigurisë bërthamore.
Ajo shtoi se ky ishte rasti i 19-të që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë kur centrali mbeti pa asnjë burim të jashtëm energjie.
Sipas IAEA-së, ndërprerja e fundit përfshiu humbjen e linjës rezervë të energjisë Ferosplavna-1 me tension 330 kilovolt.
Gjithashtu po bëhen përgatitje për riparimin e linjës kryesore të energjisë Dniprovska me tension 750 kilovolt, e cila ka qenë jashtë funksionit që nga 24 marsi. Punimet po kryhen në kuadër të një armëpushimi të lokalizuar të rënë dakord nga Rusia dhe Ukraina për të rikthyer një lidhje të dytë të jashtme energjetike për centralin.
IAEA paralajmëroi se mbështetja në një linjë të vetme të jashtme energjie e bën centralin shumë të cenueshëm ndaj ndërprerjeve të tjera të shkaktuara nga konflikti.
Situata rreth centralit Zaporizhzhia, centrali më i madh bërthamor në Evropë dhe një nga 10 më të mëdhenjtë në botë, mbetet e tensionuar mes shqetësimeve të vazhdueshme për një katastrofë të mundshme bërthamore, ndërsa Moska dhe Kievi akuzojnë shpesh njëri-tjetrin për sulme në zonën përreth objektit.
Grossi përsëriti nevojën urgjente për përmbajtje ushtarake për të parandaluar një aksident bërthamor.
Që nga 1 shtatori i vitit 2022, personeli i IAEA-së është i vendosur në central, i cili ndodhet nën kontrollin rus që nga marsi i vitit 2022.
Më herët, administrata e centralit e emëruar nga Rusia konfirmoi humbjen e furnizimit të jashtëm me energji, duke theksuar se po merren masa për të ruajtur funksionimin e sigurt të njësive energjetike të objektit.
Ajo shtoi se nivelet e rrezatimit në vendndodhje ishin brenda kufijve natyrorë dhe nuk tejkalonin standardet e përcaktuara.
Ndërkohë, operatori ukrainas i rrjetit elektrik, Ukrenergo, konfirmoi gjithashtu ndërprerjen e energjisë, duke thënë se shkëputja ndodhi gjatë një alarmi ajror të shkaktuar nga bombardimet ruse.