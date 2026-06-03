Centrali bërthamor Bushehr i Iranit arrin prodhimin e 80 miliardë kilovat në orë energji elektrike

Şahin Demir
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Kreu i programit bërthamor të Iranit, Mohammad Eslami, ka bërë të ditur se centrali bërthamor Bushehr i vendit ka prodhuar gjithsej 80 miliardë kilovat në orë energji elektrike, transmeton Anadolu.
Eslami, drejtues i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA, tha se ky rezultat u arrit pavarësisht “presioneve të jashtme, kërcënimeve dhe kushteve të ndjeshme rajonale”.
Ai shtoi se prodhimi i energjisë në këtë objekt ka vazhduar pa ndërprerje gjatë viteve të funksionimit.
Sipas tij, prodhimi i përgjithshëm i centralit ka kursyer ekuivalentin e 131 milionë fuçive naftë bruto ose 21.3 miliardë metra kub gaz natyror.
Ai tha gjithashtu se centrali ka parandaluar emetimin e 86.3 milionë tonëve të gazrave të dëmshëm për mjedisin gjatë viteve të funksionimit.
Eslami e cilësoi këtë arritje si një tjetër sukses të industrisë bërthamore të Iranit dhe një pasqyrim të aftësive teknologjike të vendit.
Bushehri, centrali i vetëm bërthamor funksional i Iranit, ndodhet në bregdetin jugor të Gjirit dhe furnizon me energji rrjetin kombëtar të vendit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga fundi i shkurtit, pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore kundër Iranit.
Mediat iraniane kanë raportuar se centrali i Bushehrit është vënë në shënjestër disa herë gjatë konfliktit, por kanë theksuar se sulmet nuk kanë ndërprerë operacionet dhe as nuk kanë ndikuar në prodhimin e energjisë elektrike.