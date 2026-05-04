CENTCOM: Shkatërruesit e Marinës Amerikane operojnë në Gjirin Persik pas kalimit në Ngushticën e Hormuzit

Asiye Latife Yılmaz
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Komanda Qendrore e SHBA-së tha sot se shkatërruesit me raketa të udhëzuara të Marinës Amerikane po operojnë në Gjirin Persik pasi kaluan tranzitin nëpër Ngushticën e Hormuzit në mbështetje të operacionit "Projekti Liria", transmeton Anadolu.
Në një deklaratë përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X, CENTCOM tha se “Forcat amerikane po ndihmojnë në mënyrë aktive përpjekjet për të rivendosur tranzitin për anijet tregtare”.
“Si hap i parë, dy anije tregtare me flamur amerikan kanë kaluar me sukses tranzitin nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe po vazhdojnë udhëtimin e tyre në mënyrë të sigurt”, shtoi CENTCOM-i.