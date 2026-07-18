CENTCOM: SHBA përfunduan natën e shtatë radhazi të sulmeve ndaj Iranit

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
Komanda Qendrore e Ushtrisë së SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se forcat amerikane përfunduan natën e shtatë radhazi të sulmeve kundër Iranit, transmeton Anadolu.
“Forcat amerikane përfunduan natën e shtatë radhazi të sulmeve ndaj Iranit më 17 korrik, në orën 21:30 me kohën lokale (ET)” ,tha CENTCOM në një postim në rrjetin social amerikan X.
Sipas komandës, gjatë sulmeve të fundit u goditën pika vëzhgimi, infrastruktura e logjistikës ushtarake, depo nëntokësore armësh dhe kapacitete detare.
CENTCOM shtoi se në operacion u përdorën avionë luftarakë, dronë, anije luftarake dhe mjete të tjera ushtarake.
Ushtria amerikane tha se vazhdon ta mbajë Iranin përgjegjës, në përputhje me udhëzimet e presidentit Donald Trump, ndërsa zbaton një bllokadë detare ndaj porteve iraniane.
“Më shumë se 50.000 ushtarakë amerikanë janë të dislokuar në të gjithë Lindjen e Mesme dhe mbeten vigjilentë, me kapacitete vdekjeprurëse dhe të gatshëm për veprim”, tha CENTCOM.
Sulmet e fundit erdhën pasi SHBA-ja të martën njoftoi se kishte rifilluar bllokadën detare ndaj anijeve që lundrojnë drejt ose nga portet dhe zonat bregdetare të Iranit.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar javët e fundit lidhur me Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme, pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synonte t’i jepte fund luftës dhe të arrinte një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.