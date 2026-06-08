CENTCOM: SHBA çaktivizon një cisternë nafte të destinuar për Iranin në Gjirin e Omanit

Diyar Güldoğan
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Forcat amerikane kanë çaktivizuar të hënën një cisternë nafte në Gjirin e Omanit pasi anija dyshohet se kishte shkelur një bllokadë në fuqi ndaj Iranit duke u përpjekur të lundronte drejt një porti iranian, njoftoi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), transmeton Anadolu.
Anija me flamur të Palau-s, M/T Marivex, po kalonte në ujërat ndërkombëtare të Gjirit të Omanit me drejtim Iranin, thuhet në deklaratën e CENTCOM.
Sipas saj, një avion F/A-18 Super Hornet nga aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln (CVN 72) lëshoi një municion preciz ndaj hapësirave të inxhinierisë dhe drejtimit të anijes, pasi ekuipazhi nuk u bind ndaj udhëzimeve të forcave amerikane. CENTCOM shtoi se anija “nuk po lundron më” drejt Iranit.
Komanda amerikane tha se ka filluar zbatimin e bllokadës ndaj të gjithë trafikut detar që hyn dhe del nga portet iraniane që prej 13 prillit.
Sipas saj, forcat amerikane kanë çaktivizuar shtatë anije tregtare dhe kanë devijuar 134 të tjera, ndërsa armëpushimi me Iranin vazhdon.