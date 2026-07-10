CENTCOM: Forcat amerikane që nga maji ndihmuan kalimin e mbi 800 anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit

Rabia İclal Turan
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Ushtria amerikane ka bërë të ditur se forcat e saj që nga fillimi i muajit maj kanë ndihmuar në sigurimin e kalimit të sigurt të më shumë se 800 anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Që nga fillimi i majit, forcat amerikane kanë ndihmuar në lehtësimin e kalimit të suksesshëm të më shumë se 800 anijeve tregtare dhe 380 milionë fuçive naftë bruto përmes këtij korridori jetik të tregtisë ndërkombëtare”, tha Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) në një postim në rrjetin social amerikan X.
Ky njoftim vjen në një kohë kur armëpushimi i brishtë mes SHBA-së dhe Iranit po përballet me presion të ri. Pavarësisht paqëndrueshmërisë së situatës, trafiku detar përmes kësaj rruge ujore ka vazhduar.
Irani dhe SHBA-ja kanë shkëmbyer sulme gjatë dy ditëve të fundit, mes një përshkallëzimi të situatës pas sulmeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Irani nisi të enjten një seri sulmesh ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt, Katar dhe Jordani, si hakmarrje ndaj sulmeve amerikane gjatë natës për të dytën ditë radhazi.