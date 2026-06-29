Çekia përjeton natën më të ngrohtë të valës së të nxehtit ekstrem

Şeyma Erkul Dayanç
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Temperaturat gjatë natës mbetën jashtëzakonisht të larta në të gjithë Çekinë nga e diela në të hënën, duke e bërë atë natën më të ngrohtë të valës aktuale të të nxehtit në vend, tha sot Instituti Hidrometeorologjik Çek, transmeton Anadolu.
Meteorologët raportuan se temperaturat minimale nuk ranë nën 25 gradë Celsius në 12 stacione monitorimi ndërsa pothuajse gjysma e stacioneve të motit të vendit regjistruan netë tropikale, me temperatura të mbetura mbi 20 gradë Celsius gjatë gjithë natës.
Instituti i motit tha se frekuenca e netëve tropikale është rritur gjatë disa ditëve të fundit pasi valët e të nxehtit janë intensifikuar. Temperaturat e larta pritet të vazhdojnë të hënën, me temperaturat më të larta të ditës që parashikohen të arrijnë deri në 39 gradë Celsius në pjesë të Moravia-s dhe Silesia-s.
Lehtësimi pritet më vonë gjatë javës, kur temperaturat e ditës parashikohen të bien në rreth 25 gradë Celsius.
Vala aktuale e të nxehtit në Evropë, e cila ka shkaktuar alarme të kuqe në disa vende gjatë javës, është "më e rënda" e regjistruar ndonjëherë në rajon dhe është bërë dukshëm më e mundshme dhe më intensive nga ndryshimet klimatike të shkaktuara nga karburantet fosile, thuhet në një raport të publikuar të premten nga "World Weather Attribution" (WWA).
Studimi zbuloi se temperaturat e regjistruara do të kishin qenë praktikisht të pamundura 50 vjet më parë dhe shumë më pak të mundshme edhe gjatë valëve të mëparshme të të nxehtit që thyenin rekord.