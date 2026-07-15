Çadi do të heq vizat hyrëse për të gjithë afrikanët nga janari i vitit 2027

Oumar Sankare
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Presidenti i Çadit, Mahamat Idriss Deby Itno, ka njoftuar se Çadi do të heq vizat hyrëse për të gjithë shtetasit afrikanë duke filluar nga 1 janari i vitit 2027, në një hap që synon forcimin e integrimit afrikan dhe lehtësimin e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave në të gjithë kontinentin, transmeton Anadolu.
“Çadi i Toumait, djepi i njerëzimit, hap kufijtë e tij dhe heq vizat hyrëse për të gjithë afrikanët nga 1 janari i vitit 2027”, tha Deby gjatë hapjes së Forumit Afrikan të Ujit në N’Djamena, i organizuar në bashkëpunim me Bankën Botërore.
Presidenti Deby e përshkroi vendimin si një angazhim për “integrimin afrikan dhe lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve”, duke shtuar se Çadi synon të forcojë pozitën e tij si një pikë lidhëse mes Afrikës Perëndimore, Lindore, Veriore dhe Qendrore.
Me këtë njoftim, Çadi bëhet vendi i tetë afrikan që miraton një politikë pa viza për të gjithë qytetarët afrikanë.
Ruanda, Benini, Gambia, Seychelles, Gana, Kenia dhe Republika e Kongos kanë miratuar më parë ose kanë njoftuar masa të ngjashme.
Njoftimi u bë gjatë Forumit Afrikan të Ujit, i cili mblodhi në N’Djamena krerë shtetesh, institucione afrikane dhe partnerë ndërkombëtarë për të diskutuar financimin e infrastrukturës ujore dhe përmirësimin e qasjes në ujë në të gjithë kontinentin.
Gjatë fjalimit të tij, Deby gjithashtu u bëri thirrje partnerëve ndërkombëtarë të përshpejtojnë financimin për sektorin e ujit dhe rikonfirmoi ambicien e Çadit për të investuar fuqishëm në infrastrukturën ujore përmes një Pakiti Kombëtar të Ujit, me vlerë 3.8 miliardë dollarë për një periudhë pesëvjeçare.
Vendimi përputhet me përpjekjet e Unionit Afrikan për të promovuar lëvizshmërinë në kontinent përmes iniciativave si Agjenda 2063 dhe zbatimit të Zonës së Tregtisë së Lirë Kontinentale Afrikane.
Pavarësisht këtyre objektivave, shumica e vendeve afrikane vazhdojnë të kërkojnë viza për udhëtarët afrikanë ose kufizojnë përjashtimet vetëm për anëtarët e blloqeve të caktuara rajonale.