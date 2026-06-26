Burkina Faso ndërpret marrëdhëniet diplomatike me Francën për shqetësime mbi sovranitetin

Oumar Sankare
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Qeveria e Burkina Fasos ka njoftuar se ka vendosur të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Francën, me efekt të menjëhershëm, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate qeveritare, vendimi vjen pas një “vlerësimi të thelluar” të gjendjes së marrëdhënieve dypalëshe mes dy vendeve.
Qeveria e Burkina Fasos tha se kushtet e nevojshme për marrëdhënie të bazuara në “respekt të ndërsjellë, besim reciprok, respektim të parimit të mosndërhyrjes në punët e brendshme dhe sovranitetit kombëtar” nuk ekzistojnë më.
Qeveria akuzoi Francën për “aktivizëm të vazhdueshëm” kundër interesave të Burkina Fasos, si dhe për mbështetje të pretenduar ndaj rrjeteve që i cilësoi si subversive dhe ndaj grupeve terroriste që janë “përgjegjëse për dhunën që prek vendin dhe rajonin e Sahelit”.
“Përballë këtyre ambicieve imperialiste që synojnë dominimin e vendit tonë dhe nënshtrimin e popullit tonë, ne kemi zgjedhur përgjegjësinë dhe sovranitetin”, thuhet në deklaratë.
Megjithatë, autoritetet e Burkina Fasos theksuan se vendimi ka të bëjë vetëm me kornizën institucionale të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve dhe nuk prek lidhjet historike, njerëzore, kulturore dhe shoqërore mes popujve të Burkina Fasos dhe Francës.
Qeveria gjithashtu tha se do të sigurojë mbrojtjen e shtetasve francezë që jetojnë në Burkina Faso dhe ruajtjen e interesave të tyre. Ajo u bëri thirrje qytetarëve të tregojnë “përgjegjësi, përmbajtje dhe frymë qytetare” ndaj tyre dhe të gjithë të huajve që jetojnë në vend, në përputhje të plotë me ligjet kombëtare.
Vendimi vjen në një kohë kur Burkina Faso po kërkon të riformësojë politikën e saj të jashtme, me qeverinë që thotë se dëshiron të diversifikojë partneritetet, të forcojë bashkëpunimin Jug-Jug dhe të ndërtojë marrëdhënie më të balancuara me shtete të tjera.
Qeveria e Burkina Fasos tha se mbetet e hapur për dialog me komunitetin ndërkombëtar mbi bazën e respektit të ndërsjellë, reciprocitetit dhe barazisë sovrane të shteteve.