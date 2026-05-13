Burimi libanez: Po zhvillohen kontakte për të ndaluar përshkallëzimin izraelit në prag të bisedimeve në Washington

Wassim Samih Seifeddine
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Po zhvillohen kontakte për të ndalur përshkallëzimin e vazhdueshëm izraelit në Liban, në prag të raundit të tretë të bisedimeve në Washington mes Bejrutit dhe Tel Avivit, tha për Anadolu një burim i lartë libanez.
“Ka kërkesa për garanci armëpushimi dhe çështja po diskutohet mes palëve përkatëse”, tha burimi.
Burimi shprehu shpresën se “gjërat do të ecin mirë, pavarësisht përshkallëzimit të vazhdueshëm në terren”.
Izraeli vrau të paktën 15 persona, përfshirë dy fëmijë, dhe plagosi disa të tjerë të mërkurën në 64 sulme në mbarë Libanin, përfshirë bombardime ajrore, granatime artilerie dhe operacione të gjera, në shkelje të reja të armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të parashikuar të zgjasë deri më 17 maj.
Libani dhe Izraeli mbajtën dy raunde bisedimesh në Washington më 14 dhe 23 prill, si parapërgatitje për negociata paqeje.
Izraeli ka zhvilluar një ofensivë të zgjeruar në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë 2.896 persona, duke plagosur 8.824 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1,6 milion banorë, sipas të dhënave zyrtare libaneze.