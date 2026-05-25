Burimet pakistaneze: SHBA-ja dhe Irani mund të nënshkruajnë marrëveshje të përkohshme këtë javë

Amir Latif Arain
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Pakistani është i bindur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani mund të nënshkruajnë një marrëveshje të përkohshme për t'i dhënë fund konfliktit që këtë javë, thanë të hënën për Agjencinë Anadolu burime qeveritare pakistaneze të njohura me çështjen.
"Nënshkrimi i marrëveshjes pritet çdo ditë këtë javë, pasi të dy palët nuk pajtohen vetëm për disa çështje operacionale", tha një burim qeveritar pakistanez.
"Nuk është një lloj bllokimi", shtoi burimi, duke thënë se të dyja palët "në parim" kanë rënë dakord për një draft marrëveshjeje "me një faqe të vetme", ndërsa vazhdonin diskutimet mbi çështjet operacionale në lidhje me rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe përfundimin e bllokadës detare amerikane që synonte portet iraniane.
Sipas burimeve, dallimet e mbetura kanë të bëjnë me zbatimin dhe jo me parimet më të gjera politike.
"Mosmarrëveshja kryesore për momentin është prania ushtarake e forcave amerikane pranë ujërave territoriale iraniane edhe pas përfundimit të bllokadës", tha një burim.
Burimi shtoi se Washingtoni dëshiron të mbajë një prani ushtarake në rajon, ndërsa "Teherani dëshiron një skenar para luftës".
Burimet thanë se Pakistani, së bashku me ndërmjetësuesit rajonalë, po kërkon një formulë kompromisi për të kapërcyer dallimet e mbetura.
- "Besim i mirë, angazhim nga të gjitha palët"
Më herët të hënën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, tha se Teherani dhe Washingtoni kanë arritur në përfundime mbi një “pjesë të madhe” të çështjeve në diskutim, por paralajmëroi kundër supozimit se një marrëveshje ishte e afërt.
“Është e saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim mbi një pjesë të madhe të çështjeve në diskutim”, u tha Baqaei gazetarëve në Teheran.
“Por të thuash se kjo do të thotë nënshkrimi i afërt i një marrëveshjeje, askush nuk mund ta bëjë një pretendim të tillë”, shtoi ai.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha gjithashtu të hënën se mund të ketë zhvillime në negociata së shpejti.
“Puna është ende në zhvillim e sipër. Mendonim se mund të kishim disa lajme mbrëmë, ndoshta sot…”, u tha Rubio gazetarëve në New Delhi.
Burime pakistaneze thanë se të dy palët ka të ngjarë të arrijnë në fund një marrëveshje të përkohshme “herët a vonë”, duke paralajmëruar se mbajtja e një marrëveshjeje të tillë mund të jetë shumë më e vështirë.
Ata thanë se një fazë e dytë e bisedimeve ka të ngjarë të trajtojë çështje më të diskutueshme dhe teknikisht komplekse, duke përfshirë programin bërthamor të Iranit, menaxhimin e rezervave të uraniumit të pasuruar dhe marrëveshjet afatgjata në lidhje me Ngushticën e Hormuzit.
Burimet thanë se arritja e një marrëveshjeje për çështje të tilla "shumë komplekse" - veçanërisht çështjet që lidhen me armët bërthamore - nuk do të ishte "një shëtitje në park".
Ata shtuan se ndërmjetësit kanë propozuar tashmë disa korniza të mundshme për adresimin e çështjes mbi programin bërthamor, duke përfshirë një model të ngjashëm me Planin e Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit dhe mekanizma monitorimi të palëve të treta që përfshijnë Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike.
"Gjithmonë kërkohet besim i mirë dhe angazhim nga të gjitha palët për të zgjidhur çështje të tilla komplekse", tha një burim.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin, si dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez dhe më vonë u zgjat nga Trump për një kohë të pacaktuar.