Burimet e rinovueshme i ndihmojnë spanjollët të kursejnë gati 20 për qind në faturat e energjisë elektrike

Alyssa Mcmurtry
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Zgjerimi i shpejtë i energjisë së rinovueshme në Spanjë ka ndihmuar në mbrojtjen e familjeve nga rritja e fortë e çmimeve të energjisë elektrike gjatë konfliktit me Iranin, duke u kursyer konsumatorëve pothuajse 20 për qind të faturave të tyre të energjisë, transmeton Anadolu.
Studimi i publikuar nga organizata analitike e energjisë Ember zbuloi se nëse çmimet e energjisë elektrike në Spanjë do të vazhdonin të ishin po aq të lidhura me tregjet e gazit natyror sa ishin në vitin 2021, një familje mesatare do të kishte paguar rreth 10 euro më shumë në muaj që nga marsi i vitit 2026, që përfaqëson një rritje prej 19 për qind.
Sipas raportit, pas shpërthimit të luftës me Iranin, çmimet e gazit në Evropë u rritën me rreth 75 për qind, duke shënuar goditjen më të madhe të çmimeve që nga sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës në vitin 2022.
Megjithatë, pavarësisht kësaj rritjeje, çmimet e energjisë elektrike në Spanjë dhe Portugali mbetën relativisht të qëndrueshme dhe ndër më të ulëtat në Bashkimin Evropian (BE) gjatë tremujorit të parë të vitit 2026.
Në muajin mars, çmimi me shumicë i energjisë elektrike në Spanjë ishte mesatarisht 42 euro për megavat-orë, krahasuar me 143 euro në Itali, ku prodhimi i energjisë vazhdon të mbështetet më shumë te gazi.
"Angazhimi afatgjatë dhe ambicioz i Spanjës për energjinë e erës dhe atë diellore po jep rezultate, duke mbrojtur konsumatorët nga luhatjet e çmimeve të lëndëve djegëse fosile", tha analisti i organizatës Ember, Chris Rosslowe.
Raporti e krahasoi situatën me atë të pesë viteve më parë, kur Spanja ishte ndër tregjet më të shtrenjta të energjisë në Evropë dhe rritja e çmimeve të gazit përkthehej shpejt në fatura më të larta për konsumatorët.
Midis korrikut 2021 dhe janarit 2022, fatura mesatare mujore e energjisë elektrike për një familje u rrit nga 57 në 80 euro, pavarësisht uljeve të përkohshme të taksave nga qeveria për të zbutur ndikimin.
Ember ia atribuoi qëndrueshmërinë e përmirësuar të Spanjës politikave për energjinë e rinovueshme të zbatuara gjatë dekadës së fundit, përfshirë planet e njëpasnjëshme kombëtare për energjinë dhe klimën, të cilat përshpejtuan investimet në energjinë e erës dhe atë diellore.
Studimi gjithashtu theksoi reagimin e Spanjës pas ndërprerjes së energjisë elektrike në mbarë vendin në prill të vitit 2025, duke vënë në dukje se autoritetet forcuan menaxhimin e rrjetit dhe masat për integrimin e energjisë së rinovueshme, në vend që të ngadalësonin tranzicionin energjetik.
Midis majit 2025 dhe shkurtit 2026, Spanja shtoi mesatarisht 1,3 gigavat kapacitet të ri nga energjia e erës dhe ajo diellore çdo muaj, afërsisht sa kapaciteti prodhues i një reaktori të madh bërthamor të shtuar çdo muaj, pak më shumë se 1,2 gigavatët e shtuar një vit para ndërprerjes së energjisë.
"Përgjigjet politike të Spanjës si ndaj ndërprerjes së energjisë, ashtu edhe ndaj krizës së lëndëve djegëse fosile në vitin 2026, ofrojnë një model për vendet e tjera evropiane", thuhet në raport.