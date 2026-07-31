Burime palestineze zbulojnë planin për fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza

Rania R.a. Abushamala
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Një udhërrëfyes për zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza përfshin rregullimet për qeverisjen e enklavës, çarmatimin, të ardhmen e personelit të sigurisë, tërheqjen graduale të ushtrisë izraelite, vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizuese dhe rindërtimin, thanë për Anadolu burime palestineze të informuara të premten.
Më herët të premten, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se ishte arritur një marrëveshje për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza, ndërsa forcat izraelite pritet të tërhiqen në faza, teksa procesi avancon.
Trump gjithashtu vlerësoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për rolin e tyre në ndërmjetësimin e asaj që e quajti një "përparim historik", duke thënë se marrëveshja do të zbatohet gradualisht, me një forcë ndërkombëtare stabilizuese që do të punojë së bashku me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë për sigurinë në Gaza.
Burime palestineze të njohura me draftin, të cilat folën për Anadolu në kushte anonimiteti, thanë se zbatimi do të fillojë brenda 14 ditëve pas miratimit nga "të gjitha palët përkatëse".
Sipas burimeve, drafti kërkon ndërprerjen e plotë të operacioneve ushtarake dhe zbatimin e plotë të protokollit humanitar sipas marrëveshjes së armëpushimit, përpara kalimit në fazën e ardhshme.
Udhërrëfyesi parashikon transferimin e të gjitha përgjegjësive civile dhe të sigurisë në Gaza gjatë një periudhe kalimtare te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës, i cili do të mbikëqyrë institucionet dhe shërbimet publike, si dhe do të kryejë një rishikim të plotë financiar dhe administrativ të enklavës.
- Siguria e brendshme
Burimet thanë se Komiteti Kombëtar do të jetë gjithashtu përgjegjës për sigurinë e brendshme, licencimin e armëve dhe zbatimin e ligjit, bazuar në parimin "një autoritet, një ligj dhe një armë".
Sipas draftit, anëtarët e kualifikuar të shërbimeve të sigurisë në Gaza do të integrohen në institucionet zyrtare, ndërsa atyre që konsiderohen të papërshtatshëm do t'u ofrohen alternativa civile ose do të pensionohen sipas kritereve të përcaktuara, thanë burimet.
Drafti përfshin gjithashtu dispozita për një marrëveshje të paqes civile brenda Gazës, që synon t'i japë fund dhunës së brendshme dhe të ndalojë paradat ushtarake.
- Mekanizmi i çarmatimit
Sipas burimeve, udhërrëfyesi parashikon çmontimin dhe magazinimin e armëve të rënda, çmontimin e tuneleve dhe vendeve të prodhimit ushtarak, si dhe një mekanizëm ndërkombëtar monitorimi nën mbikëqyrjen e Komitetit Kombëtar.
Drafti përcakton se armët nuk do t'i transferohen apo dorëzohen Izraelit apo ndonjë pale tjetër gjatë procesit të çarmatimit, por do të mbeten brenda Gazës nën përgjegjësinë e Komitetit, thanë burimet.
Ato shtuan se fraksionet palestineze do të marrin pjesë në regjistrimin dhe magazinimin e armëve, ndërsa një komitet ndërkombëtar do ta mbikëqyrë procesin.
Burimet thanë se procesi i çarmatimit do të lidhet me një tërheqje graduale dhe të plotë të ushtrisë izraelite nga Gaza, përpjekjet për rindërtim dhe atë që e përshkruan si "një rrugë të besueshme drejt krijimit të një shteti palestinez".
Sipas burimeve, Izraeli nuk do ta mbikëqyrë procesin e çarmatimit. Ato shtuan se Hamasi këmbëngul se asnjë hap nuk do të zbatohet nëse Izraeli nuk i përmbush detyrimet e tij sipas marrëveshjes.
- Forca ndërkombëtare stabilizuese
Drafti parashikon gjithashtu vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizuese, e cila do të ketë për detyrë monitorimin e zbatimit të armëpushimit, garantimin e dërgimit të ndihmave humanitare dhe mbështetjen e Komitetit Kombëtar në administrimin e Gazës, thanë burimet.
Ato shtuan se udhërrëfyesi parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga Rripi i Gazës sipas një kalendari të dakorduar, megjithëse nuk janë dhënë detaje.
Propozimi gjithashtu kërkon shpërbërjen e grupeve të armatosura që bashkëpunojnë me Izraelin në Gaza sipas një afati të përcaktuar, pa integrimin e anëtarëve të tyre në institucionet zyrtare të sigurisë.
- Plani i rindërtimit
Sipas burimeve, udhërrëfyesi përfundon me një plan gjithëpërfshirës për rindërtimin e Gazës, i cili do të zbatohet sipas një afati të caktuar nën mbikëqyrje ndërkombëtare dhe në koordinim me Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës.