Bruksel, 6 të vdekur nga zjarri në kantierin e ndërtimit

Melike Pala
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Gjashtë persona humbën jetën në një zjarr në një kantier ndërtimi në qendër të Brukselit, ndërsa dy të tjerë u shtruan në spital me djegie të rënda, raportoi transmetuesi RTBF të mërkurën, transmeton Anadolu.
Zjarri shpërtheu rreth orës 7:30 të mëngjesit me orën lokale të martën në një nga boshtet e ashensorit të projektit Oxy Tower në Place De Brouckere, ku ish-selia administrative e qytetit të Brukselit po shndërrohet në një kompleks me përdorim të përzier.
Rreth 250 punëtorë ishin në vend kur filloi zjarri, sipas inspektoratit të punës.
Pas evakuimit të vendit, gjashtë punëtorë të kombësisë belge dhe rumune u raportuan të zhdukur.
Reaguesit e urgjencës gjetën më vonë gjashtë trupa nga boshti i ashensorit.
Autoritetet thanë se identitetet e viktimave nuk janë konfirmuar ende zyrtarisht dhe se nuk mund të verifikojnë nëse trupat e gjetur janë të punëtorëve të zhdukur derisa të përfundojë procesi i identifikimit.