British Airways paralajmëron rritje të çmimeve të biletave mes krizës së karburantit

Mehmet Solmaz
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Grupi Ndërkombëtar i Linjave Ajrore (IAG), kompania mëmë e kompanisë British Airways, ka paralajmëruar se çmimet e biletave të fluturimeve mund të rriten si pasojë e një krize karburanti të lidhur me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, e cila po rrit çmimet e naftës, transmeton Anadolu.
IAG-ja tha se konflikti në Lindjen e Mesme po rrit çmimet e karburantit të avionëve, të cilat mund t’u kalohen pasagjerëve, pavarësisht përpjekjeve për të zbutur kostot përmes mbrojtjes nga luhatjet e çmimeve të karburantit.
Kompania tha se “nuk është e imunizuar” ndaj ndikimit më të gjerë të krizës, megjithëse ende nuk ka përjetuar ndërprerje në furnizimin me karburant.
Paralajmërimi vjen teksa cisternat e naftës nuk mund të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, duke ngritur shqetësime për mungesa të mundshme.Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar tha se po e monitoron nga afër gjendjen e rezervave të karburantit.
Në përgjigje, autoritetet kanë lehtësuar rregullat në aeroportet britanike, duke u lejuar kompanive ajrore të anulojnë fluturime pa humbur të drejtat e ngritjes dhe uljes, në rast se ndodhin mungesa karburanti.
Disa kompani, përfshirë Jet2, thanë se operacionet e tyre për momentin nuk janë prekur, ndërsa zyrtarët e industrisë paralajmëruan se kriza mund të sjellë anulime fluturimesh dhe rritje çmimesh në javët në vijim.