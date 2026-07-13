Britania shpall Gardën Revolucionare të Iranit "organizatë terroriste"

Burak Bir
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Mbretëria e Bashkuar ka shpallur Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) organizatë terroriste, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim për Parlamentin, ministrja britanike e Sigurisë, Angela Eagle tha se qeveria kishte "identifikuar aktivitete të lidhura me IRGC-në që përfshin kërcënime për jetën dhe frikësimin në territorin e Mbretërisë së Bashkuar", raportoi "Sky News".
Qeveria caktoi gjithashtu Lëvizjen Islamike të Shoqëruesve të së Drejtës (IMCR), të cilën "Sky News" e përshkroi si të lidhur me Iranin. Vendimi pasoi ndjekjen e shpejtë të Aktit të Sigurisë Kombëtare, siç ishte premtuar nga kryeministri Keir Starmer në prill.
Pas vendimit, tani është vepër penale të ftosh në mbështetje ose të shprehësh mbështetje për organizatat, t'i ndihmosh ata në kryerjen e aktiviteteve të lidhura me MB, të përfshihen në sjellje që mund t'i ndihmojnë ata materialisht ose të pranosh ose mbash përfitime materiale të ofruara nga ose në emër të tyre.