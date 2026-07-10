Britania shënon rekord ditësh me temperatura mbi 34 gradë Celsius

Aysu Biçer
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Mbretëria e Bashkuar po përjeton edhe një ditë tjetër me temperatura që pritet të arrijnë deri në 35 gradë Celsius, ndërsa vala aktuale e të nxehtit pritet të zgjasë deri në fund të javës së ardhshme, përpara se të mbërrijnë kushte më të freskëta dhe më të paqëndrueshme, transmeton Anadolu.
E enjtja shënoi ditën e tetë këtë vit kur temperaturat arritën ose tejkaluan 34 gradë Celsius, duke thyer rekordin e mëparshëm vjetor prej shtatë ditësh të vendosur në vitin 1976 dhe të barazuar në vitin 2020.
Periudha e zgjatur e motit të nxehtë ka sjellë edhe net jashtëzakonisht të ngrohta. Pesë stacione meteorologjike në Angli regjistruan “natë tropikale”, me temperatura që mbetën mbi 20 gradë Celsius.
Vala aktuale e të nxehtit, e treta për këtë vit, nisi në fillim të javës dhe është veçanërisht e pazakontë për shkak të kohëzgjatjes së saj. Edhe pse nuk pritet të thyhen rekordet ditore të temperaturave, edhe të premten parashikohet që temperaturat të kalojnë 34 gradë Celsius.
Temperaturat më të larta pritet të zhvendosen më në perëndim, ku në disa pjesë të Berkshire, Wiltshire, Hampshire, Oxfordshire dhe Uellsit lindor pritet të arrijnë në 34 deri në 35 gradë Celsius.
Fundjava mund të sjellë lehtësim të kufizuar në disa zona, pasi një erë verilindore do të sjellë ajër më të freskët nga Deti i Veriut. Në lindje të Anglisë pritet mot më pak i nxehtë të shtunën, megjithëse në shumë pjesë të jugut dhe lindjes temperaturat do të mbeten në nivelet e një vale të të nxehtit.
Paralajmërimet shëndetësore të nivelit portokalli dhe të verdhë për temperaturat e larta, të lëshuara nga Agjencia Britanike e Sigurisë Shëndetësore, mbeten në fuqi në pjesën më të madhe të Anglisë deri të dielën.
Sipas Shërbimit Meteorologjik Britanik (Met Office), viti 2026 ka regjistruar tashmë tetë ditë me temperatura prej të paktën 34 gradë Celsius, përfshirë dy gjatë valës së të nxehtit në maj, katër në qershor dhe dy deri më tani gjatë valës aktuale, duke shënuar numrin më të lartë vjetor të regjistruar ndonjëherë.