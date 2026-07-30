Britania regjistron mbi 2.800 vdekje të tepërta të shkaktuara nga valët e të nxehtit në maj dhe qershor

Burak Bir
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Britania regjistroi 2.877 vdekje të tepërta gjatë valëve të të nxehtit në muajt maj dhe qershor, gati dyfish më shumë se 1.504 vdekjet e tepërta të regjistruara gjatë verës së vitit 2025, njoftoi autoriteti i sigurisë shëndetësore të vendit, transmeton Anadolu.
Në vlerësimin e saj paraprak, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) vlerësoi se kishte 2.877 vdekje të lidhura me të nxehtin gjatë dy periudhave të rëndësishme të motit të nxehtë në maj dhe qershor të vitit 2026, pothuajse dyfishi i shifrës së raportuar për të gjithë vitin 2025.
Rreth 753 vdekje u lidhën me periudhën e të nxehtit në maj, nga 24 deri më 27 maj, ndërsa 2.124 të tjera me valën e të nxehtit në qershor, nga 21 deri më 28 qershor.
"Edhe pse këto shifra mbeten paraprake, ato tashmë po i afrohen rekordit vjetor të raportuar nga UKHSA në vitin 2022", thuhet në raport.
Sipas raportit, vala e të nxehtit në qershor zgjati tetë ditë dhe shkaktoi një alarm të kuq për shëndetin nga temperaturat e larta, i cili ishte vetëm hera e dytë që niveli më i lartë i alarmit është lëshuar në Angli, duke reflektuar temperaturat e jashtëzakonshme të regjistruara.
Agjencia tha se si maji ashtu edhe qershori thyen gjithashtu rekordet mujore të temperaturave të Zyrës Meteorologjike të Anglisë, me 31,5 gradë Celsius të regjistruara në Kew Gardens më 26 maj dhe 37,7 gradë Celsius në Lingwood, Norfolk më 26 qershor.
"Këto gjetje tregojnë rëndësinë e sistemit të alarmit për shëndetin nga të nxehtit, i zbatuar në partneritet me Zyrën Meteorologjike, i cili ofron paralajmërim të hershëm kur temperaturat pritet të kenë ndikime të rëndësishme në shëndetin dhe mirëqenien", shtoi autoriteti i sigurisë shëndetësore.
"Bazuar në të dhënat paraprake, ka gjasa që viti 2026 të shënojë numrin më të lartë të vdekjeve të lidhura me të nxehtin në histori, duke tejkaluar 2.985 vdekjet e regjistruara në vitin 2022", paralajmëroi ai.