Britania raporton migrimin neto më të ulët që nga viti 2012, duke përjashtuar periudhën e COVID-it

Burak Bir
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Migrimi neto i Britanisë së Madhe ra në 171 mijë në vitin 2025, niveli më i ulët që nga viti 2012 duke përjashtuar periudhën e pandemisë COVID-19, transmeton Anadolu.
Të dhënat paraprake nga Zyra për Statistikat Kombëtare (ONS) treguan se migrimi neto, i cili arriti një kulm prej 944 mijë në vitin deri në mars 2023, vazhdoi të binte ndërsa shifra ra në 171 mijë vitin e kaluar. Sipas ONS, një rënie e shtetasve jo-BE që mbërritën për arsye të lidhura me punën, me një rënie prej 47 për qind, ishte arsyeja kryesore pas rënies së vitit të kaluar.
Numri i njerëzve që u larguan nga Britania u regjistrua në më shumë se 640 mijë, duke shënuar një rënie prej 6 për qind ndërsa 800 mijë njerëz emigruan në vend vitin e kaluar, 20 për qind më pak se të dhënat e vitit 2024.
Veçmas, Ministria e Brendshme publikoi shifra mbi migracionin e parregullt që tregojnë se numri i mbërritjeve me anije të vogla u rrit me 3 për qind gjatë vitit deri në mars. Gjatë së njëjtës periudhë, numri i personave që kërkuan azil ra me 12 për qind ndërsa numri i azilkërkuesve të vendosur në hotele ra me një të tretën.
Një total prej 39.271 personash mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar me anije të vogla gjatë vitit deri në mars 2026, sipas Ministrisë së Brendshme.
"Migrimi neto ka rënë me 82 për qind. Migrimi neto tani është në 171 mijë, nga një nivel i lartë prej 944 mijë nën konservatorët. Kjo qeveri po rivendos rendin dhe kontrollin në kufijtë tanë", shkroi Sekretarja e Brendshme, Shabana Mahmood në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Më parë këtë muaj, Ministria e Brendshme tha se mbi 200 mijë migrantë kanë kaluar Kanalin Anglez me anije të vogla për të arritur në Britani që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2018.