Britania: Përpjekjet për të dërguar ndihma nga deti tregojnë situatën e rëndë humanitare në Gaza

Zuhal Demirci
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Zyra e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar tha sot se përpjekjet për të dërguar ndihma në Gaza tregojnë “situatën e rëndë humanitare” në enklavë, pas ndërhyrjes së Izraelit ndaj Flotiljes Globale “Sumud”.
Në një përgjigje me shkrim ndaj një pyetjeje nga Anadolu lidhur me ndërhyrjen ndaj flotiljes, një zëdhënës i Zyrës për Punë të Jashtme, Komonuelth dhe Zhvillim tha se Mbretëria e Bashkuar është në kontakt të ngushtë me autoritetet izraelite “me pritjen që situata të zgjidhet në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”.
“Përpjekjet për të dërguar ndihma me rrugë detare tregojnë situatën e rëndë humanitare në Gaza”, tha zëdhënësi. “Izraeli duhet të bëjë më shumë për të lejuar hyrjen e ndihmave të mjaftueshme në Gaza, në përputhje me objektivat minimale të dakorduara të përcaktuara në planin 20-pikësh”, shtoi ai.
Ministria e Jashtme e Izraelit tha se forcat detare kanë ndaluar dhe sekuestruar më shumë se 20 anije nga Flotilja Global “Sumud” në ujërat ndërkombëtare të Detit Mesdhe dhe kanë ndaluar rreth 175 aktivistë në bord. Ngjarja ndodhi pranë ishullit grek të Kretës, qindra milje detare larg Izraelit.
Flotilja, që transportonte ndihma humanitare, ishte nisur dy javë më parë nga ishulli italian i Siçilisë, me gjithsej 58 anije që synonin të thyenin bllokadën shumëvjeçare të Izraelit ndaj Gazës.
Izraeli ka vendosur një bllokadë të rëndë mbi Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke e lënë popullsinë prej rreth 2.4 milionë banorësh në prag të urisë. Ushtria izraelite nisi një ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë mbi 72 mijë njerëz, plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrim të madh në territorin e rrethuar.