Britania i refuzon vizën, gazetari sudanez nuk merr dot çmimin "Gazetari i Vitit" në Londër

Zuhal Demirci
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Një gazetar sudanez i vlerësuar me çmime tha se refuzimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për t'i dhënë atij një vizë e pengoi atë të marrë pjesë në një ceremoni në Londër ku u shpall "Gazetari i Vitit", duke e përshkruar vendimin si një "standard të dyfishtë dhe censurë", raporton Anadolu.
Mohammed Amin, një korrespondent i pavarur sudanez për gazetën me qendër në Londër, Middle East Eye, mori çmimin "Gazetari i Vitit" në 2026 One World Media Awards për raportimin e tij mbi luftën në Sudan.
Megjithatë, Amin nuk ishte në gjendje të merrte pjesë në ceremoni pasi Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar refuzoi kërkesën e tij për një vizë vizitori tetë-ditore. Ai e pranoi çmimin përmes një mesazhi video.
Në një letër që shpjegon vendimin, Ministria e Brendshme tha se nuk ishte e bindur se Amin kishte ndërmend të largohej nga Britania në fund të vizitës së tij ose që udhëtimi i tij plotësonte kërkesat për një vizë vizitori.
Duke folur për Anadolu, Amin tha se vendimi është diskriminues dhe pasqyron barriera më të gjera me të cilat përballen gazetarët nga Jugu Global.
Ai hodhi poshtë argumentin e letrës refuzuese për mundësinë e mos largimit në fund të vizës së vizitorit, duke thënë se "Kjo thjesht nuk është e vërtetë".
Amin vuri në dukje se ai kishte udhëtuar më parë në Britani në 2022 për të marrë çmimin Martin Adler për raportimin mbi abuzimet e kryera nga Wagner Group në Sudan dhe Republikën e Afrikës Qendrore, me vizën e tij të miratuar brenda tre ditëve.
“Këtë herë u përballa me një qëndrim tjetër”, tha ai, duke e quajtur vendimin një “standard të dyfishtë dhe censurë”.
Ai gjithashtu kritikoi atë që ai e përshkroi si një kontradiktë në qasjen e Britanisë ndaj Sudanit.
Mbretëria e Bashkuar pret konferenca humanitare dhe politike mbi Sudanin, megjithatë gazetarëve sudanezë u mohohet viza për të marrë pjesë në diskutimet ndërkombëtare, tha ai.
Amin argumentoi se vendimi kufizon mundësitë për gazetarët sudanezë për të tërhequr vëmendjen ndaj konfliktit, i cili ka shkatërruar vendin që nga shpërthimi i luftimeve midis ushtrisë sudaneze dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në prill 2023.
Lufta ka shkaktuar një nga krizat më të rënda humanitare në botë, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe duke zhvendosur afro 13 milionë të tjerë, sipas vlerësimeve ndërkombëtare.
Amin tha se Sudani meriton të njëjtin nivel solidariteti ndërkombëtar që shihet në kriza të tjera globale dhe u bëri thirrje qeverive të rrisin presionin ndaj vendeve që mbështesin konfliktin.
"Sudani nuk është një barrë e rëndë në këtë botë, dhe sudanezët nuk janë një barrë e rëndë në këtë botë dhe ata meritojnë të trajtohen me barazi," tha ai.