Britania, Franca dhe Gjermania shprehin shqetësim për "aktivitetet e reja" të Kinës pranë Tajvanit

Faisal Mahmud, Riyaz Khaliq Khaliq
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Misionet britanike, franceze dhe gjermane në Taipei shprehën sot "shqetësim" për atë që ata e përshkruan si "aktivitet të ri kinez" në ujërat në lindje të Tajvanit, duke paralajmëruar se veprime të tilla "kërcënojnë" stabilitetin rajonal dhe lirinë e lundrimit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, Zyra Britanike në Taipei, Zyra Franceze në Taipei dhe Instituti Gjerman Taipei thanë se ata kundërshtojnë çdo përpjekje të njëanshme për të ndryshuar "status quo"-në, veçanërisht përmes "kërcënimit ose përdorimit të forcës ose detyrimit".
Nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme nga Pekini për deklaratën e këtyre tre vendeve, të cilat nuk kanë lidhje të plota diplomatike me Tajvanin, ishullin që Kina e konsideron "provincën e saj të shkëputur".
Të tre misionet theksuan se të drejtat e lundrimit, liritë detare dhe siguria e transportit ndërkombëtar duhet të respektohen. Deklarata erdhi një ditë pasi aeroplanmbajtësja më e re e Kinës "Fujian" kaloi tranzit në Ngushticën e Tajvanit.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Tajvanit, transportuesi kaloi përmes rrugës ujore strategjike të martën dhe po monitorohej nga afër nga ushtria e Tajvanit duke përdorur sisteme të inteligjencës, mbikëqyrjes dhe zbulimit.
Agjencia qendrore e lajmeve e Tajvanit, duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes, raportoi se "Fujian" është aeroplanmbajtësja e parë kineze e projektuar brenda vendit. E porositur në nëntor 2025, ajo lundroi për herë të fundit përmes Ngushticës së Tajvanit në dhjetor.