Britania e gatshme të përballet me BE-në për kufizimet e planifikuara të tregtisë së çelikut

Necva Taştan Sevinç
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Britania e Madhe është gati të sfidojë planet e Bashkimit Evropian (BE) për të ulur ndjeshëm importet e çelikut pa tarifa, mes paralajmërimeve nga prodhuesit britanikë se masat mund të kenë pasoja të rënda për sektorin, raportoi sot "The Guardian", transmeton Anadolu.
Sekretari i Biznesit, Peter Kyle pritet ta ngrejë çështjen gjatë bisedimeve me Komisionerin e Tregtisë të BE-së, Marosh Shefçoviç në Bruksel të premten, sipas raportit. Mosmarrëveshja vjen pas propozimeve të BE-së për të ndryshuar regjimin e saj mbrojtës të çelikut, duke ulur ndjeshëm kuotat e importit pa tarifa për vendet jo-anëtare të BE-së nga 1 korriku.
Industria britanike e çelikut ka paralajmëruar se sistemi i ri mund të jetë "shkatërrues" për prodhuesit e Mbretërisë së Bashkuar, duke argumentuar se do të kufizonte aksesin në një nga tregjet e tyre më të rëndësishme të eksportit.
Sipas masave të propozuara, importet e përgjithshme të çelikut pa tarifa në BE nga vendet jo-anëtare do të reduktoheshin me 47 për qind krahasuar me nivelet e vitit 2024. Planet kanë ngritur shqetësime në të dyja anët e Kanalit, me udhëheqësit e industrisë që thuhet se janë të shqetësuar se mosmarrëveshja mund të shkaktojë masa tregtare hakmarrëse nga Britania.
Çështja kërcënon të bëhet një burim i ri fërkimesh në marrëdhëniet tregtare Britani-BE, pavarësisht përpjekjeve të të dyja palëve për të përmirësuar bashkëpunimin pas marrëveshjeve të fundit që synojnë rivendosjen e marrëdhënieve pas Brexit-it.
Eksportet e çelikut në BE mbeten jetike për prodhuesit britanikë dhe përfaqësuesit e industrisë i kanë kërkuar qeverisë të kërkojë përjashtime ose marrëveshje alternative për të shmangur kostot shtesë dhe barrierat tregtare. Diskutimet Kyle-Shefçoviç pritet të përqendrohen në ndikimin e mundshëm të reduktimeve të kuotave dhe nëse mund të bëhen rregullime përpara se rregullat e reja të hyjnë në fuqi muajin e ardhshëm.