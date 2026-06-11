Britania do të shtojë kontrollet e emigracionit përgjatë kufirit me Irlandën pas trazirave në Belfast

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11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Mbretëria e Bashkuar planifikon të forcojë zbatimin e ligjeve të emigracionit, përfshirë shtimin e kontrolleve përgjatë rrugëve mes Britanisë dhe Irlandës, mes shqyrtimit në rritje të politikave të migracionit pas trazirave në Belfast, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi publik irlandez RTE, ministri irlandez i Drejtësisë, Jim O’Callaghan, zhvilloi biseda telefonike të ndara me sekretarin për Irlandën e Veriut, Hilary Benn dhe ministren e Drejtësisë së Irlandës së Veriut, Naomi Long.
Sipas zyrës së ministrit O’Callaghan, bisedimet u përqendruan në bashkëpunimin ndërkufitar dhe masat për të mbrojtur Zonën e Përbashkët të Udhëtimit, e cila u lejon qytetarëve britanikë dhe irlandezë të lëvizin lirshëm midis dy vendeve.
Më tej, theksohet se gjatë Samitit Britani-Irlandë në muajin mars, të dy qeveritë ranë dakord të zgjerojnë shkëmbimin e informacionit mbi migracionin dhe të forcojnë përpjekjet për identifikimin e personave që abuzojnë me këto marrëveshje udhëtimi.
Çështja ka marrë vëmendje të re pas një sulmi me thikë në Belfast të hënën, i cili shkaktoi trazira kundër emigrantëve dhe intensifikoi debatin mbi lëvizjen përtej kufirit të hapur midis Irlandës dhe Irlandës së Veriut.
Shtetasi sudanez, Hadi Alodid akuzohet se ka goditur në mënyrë të përsëritur me thikë në kokë dhe në pjesën e sipërme të trupit një banor lokal gjatë një sulmi në rrugët e Belfastit, i cili u filmua në video. Ai u arrestua në vendngjarje të hënën dhe u paraqit para gjykatës të mërkurën dhe u dërgua në paraburgim.
Sipas policisë, Alodid udhëtoi nga Sudani në Paris, më pas fluturoi drejt Dublinit dhe kaloi në Irlandën e Veriut, ku kërkoi azil në shkurt të vitit 2023. Policia tha se atij iu dha leje qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar më vonë gjatë atij viti dhe se ai nuk ishte i njohur për shërbimet e sigurisë.
Sulmi, i cili la të plagosur rëndë një banor lokal, shkaktoi trazira kundër emigrantëve në disa pjesë të Belfastit. Grupe të maskuara u vunë flakën shtëpive dhe automjeteve gjatë dhunës, ndërsa policia arrestoi të paktën 16 persona mbrëmë në lidhje me incidentet.
Ndërkohë, qeveria e kryeministrit britanik Keir Starmer, po përgatitet të ndajë burime shtesë për të luftuar emigracionin e paligjshëm, përfshirë edhe në Irlandën e Veriut.
Sipas RTE-së, operacionet e bazuara në inteligjencë do të zgjerohen gjatë tre viteve të ardhshme, përfshirë kontrolle të synuara përgjatë rrugëve të Zonës së Përbashkët të Udhëtimit, me qëllim zbulimin dhe ndalimin e emigrantëve pa dokumente.
Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar ka angazhuar 3.7 miliardë paund (4.9 miliardë dollarë) për masat e zbatimit të ligjeve të emigracionit deri në vitin 2029.